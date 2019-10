Britská vláda zasadá.

dnes 20:00 -

Absolútna správa:

Britská vláda v prípade, že dnes večer hlasovanie o harmonograme legislatívneho procesu, tak ukončí projednávanie vykonávajúceho zákona o brexitovej dohode, vyhlásil nemenovaný zdroj z týmu premiéra Borisa Johnsona. Britský premiér dnes odštartoval rozpravu o ratifikačnom zákone, ktorý podľa jeho vyjadrení by mal nastaviť nový režim ,,udravenia a zjednotenia´´.

Investori zarobili na:

Spoločnosti Biogen INC., ktorej akcie počas dnešného obchodného dňa vzrástli o viac ako 25% (výkonnosť v horizonte 5 rokov: +54,80%). Dôvodom prudkého rasu bola správa, že spoločnosť plánuje v rámci svojej experimentálnej terapií, ktorá sa zameriava na Alzheimerovu chorobu vrátiť na trh lieky na jej liečbu. Biogen Inc. vyvíja, vyrába a komercializuje terapie so zameraním na neurológiu, onkológiu a imunológiu. Produkty spoločnosti sa zameriavajú na choroby, ako sú roztrúsená skleróza, non-Hodgkinov lymfóm, reumatoidná artritída, Crohnova choroba a psoriáza.

Makro analýza dňa:

Čína sa znovu vracia k nákupu sóji ponúkanými americkými štátmi po novom kole ďalších oslobodení od ciel zo strany USA. India zápasí s malými problémami v oblasti poľnohospodárstva. Indická vláda zvažuje zvýšenie minimálnych podporných dotácií niektorých plodín. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei + 0,25%, Hang Seng Index + 0,23%, CSI 300 + 0,39%.

Európska komisia smerovala svoje pripomienky Taliansku a Francuzsku, v ktorých konštatovala, že ich rozpočtové plány na nasledujúci kalendárny rok by mohli byt v rozpore s fiškálnymi pravidlami Európskej únie. Zároveň im bola uložená lehota k vyjadreniu do stredy tohto týždňa. List z EU podľa hodnotenia talianskeho ministra financií Roberta Gualtieriho predstavuje skorej varovanie ako odporučenie, nakoľko by mohol otvoriť cestu k sankčnému mechanizmu v prípade, ak by neposkytol dostatočné vysvetlenie alebo zmenu rozpočtového plánu. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 + 0,13 %, CAC 40 + 0,17%, DAX +0,05%.

Pretrvávajúce problemy s lietadlami typu 737 MAX spoločnosti Boeing nesťahuje len seba samú ale taktiež ma vplyv aj na celú americkú ekonomiku. Akcie spoločnosti v piatok prepadli o 6,8% a v pondelok sa prepadli o skoro ďaľších 4%. Boing má najväčšiu váhu v americkom blue-chip indexe Dow Jones Industrial, ktorému v pondelok zobral až 88 bodov. Spoločnosť je taktiež v najväčším vývozcom a zamestnávateľom v spracovateľskom sektore USA. Firma má veľke množstvo dodávateľov z USA, čo sa podpisuje aj na americkom HDP. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones Index -0,08 %, S&P500 -0,17 %, NASDAQ -0,69%.