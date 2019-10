Prerod automobiliek

Zdroj: HOR

Foto:SITA/Havran;TASR/Stoklasa;Baumann;Svítok

dnes 0:01 -

Subdodávatelia sa zvezú rovnakým smerom a mnohí tiež budú prepúšťať. Podstatný impulz k redukcii zamestnancov prichádza z Nemeckých firiem, ako Continental, Shaeffler, INA, Bosch alebo Leoni. Omnoho lepšie však na tom nie je ani Ford. A kvôli klesajúcemu odbytu vozidiel sa nebo zaťahuje aj nad Jaguarom/Land Roverom.

U nás aktívne podnikajú takmer všetky spomínané značky a je len otázkou času, kedy sa redukcia zamestnancov bude týkať aj prevádzok na Slovensku. Výrobca ložísk INA podniká na našom území a patrí do skupiny firiem Schaeffler, ktorá celosvetovo zamestnáva viac ako 92 000 pracovníkov. Avizovaných je zatiaľ celosvetovo 900 pracovných miest, ktoré do roku 2024 budú škrtnuté. Continental, ktorý prevzal pod svoje krídla výrobcu Matador, oznámil, že celosvetovo bude znižovať do roku 2023 stavy zamestnancov o 20 000 ľudí, z čoho asi 7 000 pripadne na nemecké prevádzky. Firma zamestnáva po celom svete približne 245 000 pracovníkov.





V súvislosti s poklesom predaja dieselových áut sa bude na znížený odbyt prispôsobiť aj veľký dodávateľ komponentov pre tento typ pohonu Bosch, ktorý dáva prácu po celom svete tiež viac ako 230 000 zamestnancom. Podobne sa aj výroba v domovskej továrni značky Opel, v nemeckom Russelsheime, má predbežne na 6 mesiacov prebiehať len na jednu zmenu. Značka patrí dnes pod francúzsky koncern PSA a v Russelsheime sa ukončila výroba modelu Zafira a nová výrobná náplň za tento model sa má spustiť až v roku 2021.

Skupina Volkswagen zamestnávajúca celosvetovo 665 000 pracovníkov, do roku 2025 má cieľ zredukovať až okolo 30 000 pracovných miest. Koncern sa na radikálne zmeny pripravuje aj napriek tomu, že aktuálne predaje skupiny VW za mesiac september hovoria o globálnom medziročnom náraste odbytu o 10 %.







Elektromobilita bude pre skupinu znamenať nižšie nároky na montáž a s tým bude súvisieť aj potreba reštrukturalizovať zamestnanecký profil. Navyše sa vzhľadom na nižšiu náročnosť na údržbu očakávajú drastické zmeny v štruktúre predaja vozidiel. Predajcovia dnes pri individuálnych klientoch na predaji vozidiel pracujú s nulovou maržou a svoje príjmy tvoria vo veľkej miere až popredajným a garančným servisom. To sa po rozbehu predaja elektromobilov zmení, pretože tie sú asi o 40 % jednoduchšie a menej náročné na údržbu a servis.

Slovensko je dnes už krajinou, ktorá nemôže konkurovať iba lacnou pracovnou silou. Na jednej strane je u nás tej pracovnej sily nedostatok a na druhej strane sa bez koordinácie so zamestnávateľmi zvyšuje z roka na rok celý balíček personálnych nákladov, odvodov, poistenia, rekreačných poukazov pre firmy. V tej súvislosti stojí za povšimnutie informácia, ktorú priniesol portál Automotive News Europe. V správe sa hovorí, že Volkswagen sa dohodol s tureckými úradmi na vybudovaní novej továrne v blízkosti mesta Manisa v celkovej hodnote 1 miliardy eur. V továrni sa má ročne vyrobiť 300 000 kusov vozidiel typu Škoda Superb a Volkswagen Passat. Ako sa vyjadrili zástupcovia Volkswagenu, továreň vyrobí prvé auto v roku 2022 a bude zásobovať domáci turecký trh a zároveň pôjdu jej výrobky na trhy Ruskej federácie a strednej Európy.







Ako môžeme vidieť, presťahovať výrobu z jednej továrne do druhej nie je až taký problém a zároveň sa výrobou na území Turecka dá predchádzať prirodzenou cestou výkyvom v predajoch v prípade kurzových pohybov tureckej líry. Populácia Turecka predstavuje 80 miliónov obyvateľov a ročné predaje na domácom trhu boli pred dvoma rokmi niekde na úrovni 700 000 vozidiel, dnes je trh menší o 50 %, najmä vplyvom devalvovanej lokálnej meny, ktorá od roku 2016 stratila polovicu zo svojej hodnoty. Je to však zároveň aj signál pre nás na Slovensku, že ako rýchlo sme sa stali automobilovou veľmocou, tak rýchlo sa nám aj môže stať, že ňou nebudeme.