Novým výkupcom zelenej energie sa stal SPP

BRATISLAVA 19. októbra (SITA) – Od januára bude vykupovať takzvanú zelenú energiu štátny podnik Slovenský plynárensky priemysel (SPP). Ministerstvo hospodárstva SR (MH) ho vybralo na základe transparentnej aukcie. „Inštitút výkupcu je súčasť veľkej reformy obnoviteľných zdrojov energie. Nový výkupca bude pôsobiť na celom území Slovenska a nahradí doterajšiu činnosť troch distribučných spoločností,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca ministra hospodárstva Maroš Stano.

Nový systém výkupu energií z obnoviteľných zdrojov energií (OZE) či zo zdrojov s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou (KVET) bude podľa ministerstva administratívne jednoduchší. Výkupca nahradí doterajšie pôsobenie prevádzkovateľov distribučných sústav. Bude vykupovať elektrinu a zároveň preberie na seba zodpovednosť za odchýlky v sústave za menších výrobcov, ktorí majú právo na takúto podporu. „Systém zmien týkajúci sa výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov je v súlade s legislatívou EÚ a podmienkami štátnej pomoci," zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga.

Do konca roka by mali byť vyhlásené aj aukcie pre nové zdroje energie z obnoviteľných zdrojov. „Postupne zavádzame do tejto oblasti viac trhového princípu, aby bola výroba nákladovo efektívna a súčasne mala minimálny dosah na koncové ceny elektriny,” dodal šéf rezortu hospodárstva.

Výkupcu MH SR vybralo na základe jednokolovej aukcie, pri ktorej uchádzači ponúkli cenu bez znalosti ponúk ostatných uchádzačov. Jediným hodnotiacim kritériom pri vyhodnocovaní ponúk bola výška požadovanej úhrady za činnosť výkupcu elektriny.