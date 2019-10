Čínska ekonomika stráca dych

dnes 20:00 -

Absolútna správa:

Čínska ekonomika by mala za tretí kvartál zaznamenať najslabší rast takmer za 30 rokov. Poukázal na to prieskum, ktorý uskutočnila agentúra AFP medzi analytikmi. Vývoj čínskeho hospodárstva za tretí štvrťrok ovplyvnil podľa nich pokračujúci obchodný konflikt s USA a slabnúci domáci dopyt.

Investori zarobili na:

Spoločnosti McKesson Corporation., ktorej akcie počas dnešného obchodného dňa vzrástli o 4,83% (výkonnosť v horizonte 5 rokov: - 21,81 %). McKesson Corporation distribuuje liečivá, medicínsko-chirurgické potreby a výrobky pre starostlivosť o zdravie a krásu po celej Severnej Amerike.

Makro analýza dňa:

Centrálna banka Južnej Kórey znížila základnú sadzbu o 25 bázických bodov na úroveň 1,25%. Správkyňa Hongkongu Lamová hovorí, že Hongkong vstúpil v 3. kvartáli do technickej recesie. Čínska spoločnosť Huawei hovorí, že zhruba polovicu z doposiaľ uzatvorených 65 komerčných kontraktov na siete 5G podpísala s európskymi zákazníkmi, napriek americkým obvinením ohľadom možnej špionáže. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei: + 1,20 % Hang Seng Index: + 0,61% CSI 300: - 0,34%.

Britský hovorca sa vyjadril, že vyjednávači Británie a EÚ ohľadne brexitu rokovali konštruktívne až do noci. Avšak EÚ údajne považuje dohodu o brexite za nemožnú, ak sa Británia nepohne zo svojich pozícií, tvrdia dvaja nemenovaní činitelia. Predaj nových osobných áut v EÚ sa v septembri medziročne zvýšil o 14,5% na 1,25 milióna vozidiel. Dôvodom vysokého rastu bol prudký pokles predaja vlani v septembri po zavedení nového, prísnejšieho emisného štandardu. Talianska vláda schválila návrh rozpočtu na rok 2020 s rovnakým schodkom ako v posledných troch rokoch, teda 2,2% HDP . Návrh pracuje so znížením dane z príjmu ľudí so strednými príjmami. Okrem toho si chce vláda dať väčší pozor na daňové úniky. Index výrobných cien (PPI) v septembri vo Veľkej Británii medziročne bol na úrovni 1,2%, trh očakával 1,3%. Index spotrebiteľských cien v eurozóne medziročne v septembri na úrovni 0,8%. Tempo rastu cenovej hladiny tak mierne spomalilo. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx + 0,02 %, CAC 40 - 0,09%, DAX + 0,32%

Google predstavil štvrtú generáciu svojich chytrých telefónov Pixel a niektoré ďalšie elektronické zariadenia. Cena nových telefónov bude začínať na 749 EUR . Akcie materskej spoločnosti Alphabet včera zavreli o 2% vyššie. Maloobchodné tržby v USA za september klesli o 0,3% medzimesačne, pričom analytici očakávali rast o 0,3%. Maloobchodné tržby bez motorových vozidiel klesli tiež, avšak len o 0,1%. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones Index – 0,08 %, S&P500 – 0,19 %, NASDAQ – 0,30 %.