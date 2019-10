Novým predsedom predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne sa stal Jiří Plíšek

dnes 17:16 -

Novým predsedom predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne (PSS), a.s. sa stal Jiří Plíšek. V stredu o tom rozhodlo valné zhromaždenie banky. Zároveň zvolilo za tretieho člena predstavenstva Volkera Kreuzigera. Informovala o tom samotná banka. Vo vedení Prvej stavebnej sporiteľne v polovici septembra skončil po vyše pätnástich rokoch Imrich Béreš. Odvolalo ho mimoriadne valné zhromaždenie. Z funkcie odvolali aj člena predstavenstva Ericha Feixa. Dôvodom tohto kroku bola strata dôvery zo strany akcionárov.

Jiří Plíšek prichádza do vedenia PSS zo Stavební spořitelny České spořitelny, a.s., kde pätnásť rokov pôsobil vo funkcii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa a neskôr ako poradca predsedu predstavenstva. Väčšinu svojho profesionálneho života strávil v bankovom sektore vo vedúcich manažérskych pozíciách. „Som presvedčený o tom, že spoločne s kolegami vytvoríme silný pracovný tím, ktorý posunie PSS do role modernej klientsky orientovanej banky. Chceme zároveň priniesť novú dynamiku do riadenia PSS ale aj do ponuky produktového portfólia,“ povedal Plíšek.

Volker Kreuziger, člen predstavenstva PSS, pracoval 15 rokov ako riaditeľ Úseku práva a compliance v Schwäbisch Hall Group, ktorá je jedným z akcionárov PSS. Tu zároveň od roku 2013 zastával aj funkciu člena dozornej rady za zamestnancov. Od roku 2014 je tiež členom predstavenstva BSQ Bauspar AG. V predstavenstve PSS aj naďalej ostáva David Marwan, ktorý na tejto pozícii pôsobí od roku 2014.

Prvá stavebná sporiteľňa vznikla 16. novembra 1992 a ovláda zhruba 90 % trhu stavebného sporenia. Slovenská sporiteľňa v nej vlastní 9,98 % akcií, rakúska Erste Group Bank má 25,02-percentný podiel. Nemecká firma Bausparkasse Schwäbisch Hall a rakúska Raiffeisen Bausparkassen Holding majú zhodne po 32,5 % akcií.