Docasny titulok

dnes 20:00 -

Absolútna správa:

Svetová obchodná organizácia WTO prináša trpké správy ohľadom budúceho medzinárodného obchodu. WTO výrazne zhoršila svoje predpoveď o raste svetového obchodu na aktuálny i budúci rok. V apríli tohto roku prognózovala rast o 2,6% , avšak z najaktuálnejších správ WTO ho skresala o 1,4% a najnovšie predpovedá len rast o 1,2%. Rast medzinárodného obchodu budúceho roka znížila z predošlých 3% na 2,7%. Môžu za to najmä napäté medzinárodné obchodné vzťahy a pretrvávajúca neistota ohľadom plánovaného odchodu V. Británie z Európskej únie.

Investori zarobili na:

Spoločnosti McCormick & Co. Inc., ktorej akcie počas dnešného obchodného dňa vzrástli o vyše 6,50% (výkonnosť v horizonte 5 rokov: + 166,25%). Rast zapríčinili najmä dobré kvartálne výsledky. Spoločnosti McCormick & Co. Inc. vyrába, predáva a distribuuje aromatické výrobky vrátane korenín, bylín, výťažkov bylín, ochucovadiel a sladidiel a iných špeciálnych potravinárskych výrobkov do potravinárskeho priemyslu. Spoločnosť predáva maloobchodným predajcom a potravinárskym podnikom.

Makro analýza dňa:

Ázijským trhom neprispievajú ani pokračujúce nepokoje protestantov v Hong Kong-u, ktoré dnes eskalovali do ozbrojeného konfliktu, v ktorom polícia po prvý raz použila strelnú zbraň. Japonské akcie dnes prevažne rástli na základne tankanového prieskumu centrálnej banky Japonska, ktorý bol menši ako sa očakávalo. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei 0,59%, Hang Seng Index + 0,53%, CSI 300 - 0,99%.

Dnešný utorkový deň v Európe za počal najmä makro ekonomickým ukazovateľom a to indexom spotrebiteľských cien CPI Eurozóny, ktorý v septembri medziročne vzrástol o 0,9% proti augustovému 1,0% a naplnil odhady ktoré boli tiež na úrovni 1,0%. Celkové vyhliadky na posilňujúcu sa infláciu v Eurozóne nie su moc priaznivé, nakoľko celková inflácia spadla na 0,9%, čo predstavuje najnižšiu hodnotu od roku 2016. Nepomáhajú tomu ani dlhodobé inflačné očakávania, ktoré objavujú nové dno a to 1,17%. Cieľová úroveň inflácie ECB predstavuje 2%. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx -1,43 %, CAC -1,41%

Výrobnému sektoru v USA neprispieva správa z prieskumu ISM, ktorý poukazuje na jeho útlm. Najnovšie dáta prieskumu ISM sú 47,8 bodov z predošlých 49,1 bodov a dopadli negatívnejšie ako nastavený odhad na 50,0 bodov. Indexy, ktoré sú jeho súčasťou naznačujú pokračujúci útlm nových objednávok, pokles nezamestnanosti ale aj prepad exportných objednávok. Prispieva tomu aj pesimistická nálada firiem v dotyčných sektoroch. Môže za to z veľkej časti tlak ciel, kvôli ktorým firmy často krát nevedia nájsť alternatívu k čínskym dodávkam. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones Index -1,20%, S&P 500 -1,08%, NASDAQ -1,05%.