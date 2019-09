USA budú najväčším exportérom ropy, predpokladá IEA

dnes 12:31 -

USA smerujú k tomu, že na pozícii najväčšieho exportéra ropy vystriedajú Saudskú Arábiu. Predpokladá to Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). Agentúra vo štvrtok uviedla, že Saudskú Arábiu na poste najväčšieho vývozcu ropy USA na chvíľu nahradili v júni, keď export krajiny vzrástol na 3 mil. barelov denne. Saudská Arábia sa na prvú priečku vrátila v júli a auguste, kedy USA postihli hurikány. Informoval o tom portál cnbc.com.

Očakáva sa, že USA v záverečných troch mesiacoch tohto roka budú pokračovať v budovaní exportnej infraštruktúry, čo by malo umožniť vývoz do 4 mil. barelov ropy denne, uviedla IEA. V uplynulom desaťročí sa americká ťažba ropy viac ako zdvojnásobila, a to na úroveň 12,3 mil. barelov denne, čím sa USA stali najväčším producentom ropy na svete.

https://www.cnbc.com/2019/09/12/oil-us-closing-in-on-saudi-arabia-to-become-the-worlds-top-exporter-iea-says.html