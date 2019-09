EÚ neverí USA ohľadne Boeingu

dnes 20:00 -

Absolútna správa:

Správy ohľadne Boeing naznačujú, že budúci mesiac by mohol Boeing dostať povolenie od federálneho leteckého úradu v USA na ich stroj 737 Max, ktorý bol celosvetovo uzemnený po dvoch nešťastných nehodách. Toto povolenie však v EÚ nebude platné a letecké spoločnosti si tak budú musieť počkať na testovanie lietadla 737 Max, ktoré uskutoční európska agentúra pre bezpečnosť letectva. Tá následne rozhodne o vydaní povolenia na jeho opätovné nasadenie.

Investori zarobili na:

Spoločnosti Tapestry, Inc, ktorej akcie počas dnešného obchodného dňa vzrástli o + 8,36 % (výkonnosť v horizonte 5 rokov: - 38,86 %). Akcie spoločnosti vzrástli po zverejnení správy o výmene CEO. Tapestry je americká spoločnosť, ktorá pôsobí v módnom biznise. Sídli v New Yorku a je materskou spoločnosťou troch hlavných značiek: Coach New York , Kate Spade New York a Stuart Weitzman.

Makro analýza dňa:

Z Ázie dnes pomerne malo makroekonomických dát. Čínske ministerstvo obchodu vyhlásilo, že sa s USA dohodli na pokračovaní rokovaní ohľadne obchodnej dohody, tieto jednania by mali začať v októbri. Prebytok na bežnom účte Južnej Kórei sa v júli znížil na 6,95 mld. USD z 8,55 mld. USD. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei + 2,12 %, Hang Seng Index – 0,03 %, CSI 300 + 1,01 %.

Nemecký priemysel negatívne prekvapil v júli, po výraznom raste v júni medzimesačne klesli priemyselné objednávky o - 2,7 %, čo je výrazne horší výsledok než predpokladaný odhad analytikov na úrovni - 1,4 %. Toto bol najprudší pokles priemyselných objednávok v Nemecku od februára, keď došlo k poklesu domácich objednávok a zahraničného dopytu. Nemeckému stavebníctvu sa taktiež nedarilo a index PMI klesol v auguste z 49,5 b. na 46,3 b., aktivita v Nemeckom stavebnom sektore klesá už piaty mesiac v rade. V UK už tretí mesiac za sebou klesá počet novo registrovaných automobilov, v auguste bol medzimesačný pokles o – 1,6 %, najvýraznejší prepad zaznamenávajú plug-in a naftové vozidla. Španielsky index spotrebiteľskej dôvery v auguste výrazne klesol o 11 b. na 86 b., je to najnižšia hodnota od novembra 2014. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 + 0,98 %, CAC 40 + 1,11 %, DAX + 0,85 %.

V súkromnom sektore v USA rástla zamestnanosť v auguste pribudlo 195 tis. nových zamestnancov. To je viac ako očakávali analytici až o 46 tis., najviac rástol počet zamestnancov vo vzdelávaní a zdravotníctve. V júni sa americkému výrobnému sektoru darilo, rástli nove objednávky na výrobky vyrobene v USA a to až o 0,6 %, tým sa otočil klesajúci trend po dvoch predchádzajúcich prepadoch – 1,2 % a - 1,3 %. Počet nových žiadosti o dávky v nezamestnanosti mierne vzrástol minulí týždeň o 1000 žiadosti na 217 tis.. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones Index + 1,41 %, S&P 500 + 1,34 %, NASDAQ + 1,75 %.