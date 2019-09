Grilovanie Lagardovej

Zdroj: FT

Foto: SITA/AP

dnes 9:59 -

Lagardovú v júli vybrali predstavitelia EÚ, aby vystriedala Maria Draghiho. Jej nominácia nepotrebuje formálnu pečiatku poslancov Európskeho parlamentu, ale jej výkonnosť bude pod drobnohľadom. Otázkou je, ako prvý neekonóm na čele ECB zvládne svoju novú úlohu v citlivom čase pre hospodárstvo eurozóny. Lagardová na úvod poskytla poslancom EP 48-stranovú odpoveď na otázky týkajúce sa všetkého, od budúcej recesie a digitálnych mien až po fiškálny súbor pravidiel EÚ.

Na rozdiel od svojho predchodcu, sa bývalá francúzska ministerka financií ujme svojej novej úlohy v čase, keď sa síce skončila kríza v eurozóne, ale globálna ekonomika čelí novým hrozbám: obchodné vojny, nervozita ohľadom Brexitu, spomalenie nemeckej ekonomiky. Na rozdiel od Draghiho je Lagardová konfrontovaná s balíkom nástrojov menovej politiky, ktorý podľa niektorých pozorovateľov už dosiahol svoje hranice.

Luis Garicano, španielsky liberálny europoslanec a ekonóm, povedal pre Brussels Briefing, že chce vedieť, či si nadchádzajúca šéfka ECB myslí, že má ešte k dispozícii nejaké zbrane. „Lagardová pripúšťa, že záporné úrokové sadzby sú pravdepodobne blízko dolnej hranice, aj keď to nikto nevie. Má ECB vo svojom arzenáli nástroje, ktoré potrebuje na boj proti tejto kríze?“, pýta sa Garicano.

Lagardová nemusí byť pripravená zodpovedať takúto otázku, ak bude Draghi vo funkcii až do 31. októbra, pravdepodobne sa bude vyhýbať akýmkoľvek pripomienkam týkajúcich sa trhu. Namiesto toho sa pravdepodobne zameria na plány na revolúciu v ECB iným spôsobom, upozorňuje Financila Times. Vo svojich písomných odpovediach už prisľúbila, že zmierňovanie zmeny klímy bude „prioritou“, a upozorňuje na to, že ECB je pripravená začať rozširovať nákupy firemných dlhopisov zelených spoločností, ak by sa vôbec rozhodne obnoviť nákupy aktív.

Medzi najhorúcejšie témy, ktorým by sa poslanci mohli venovať, je Lagardovej stopa v MMF. V rámci svojho pôsobenia požičal fond Grécku miliardy eur predtým, ako sa v roku 2015 rozhodol, že sa už nebude zúčastňovať záchrany v krajine. Ashoka Mody, bývalý predstaviteľ fondu, ktorý dohliadal na finančnú záchranu Írska, si myslí, že grécky program nezanecháva nezmazateľnú škvrnu na reputácii Lagardovej. „Dejiny si to budú pamätať ako veľkú katastrofu,“ povedal Mody.