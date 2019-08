Trump opäť prekvapuje

včera 20:00 -

Absolútna správa:

Trump si želá, aby americká spoločnosť General Motors stiahla svoje fabriky z Číny na späť do USA. Spoločnosť reaguje na Trumpove vyhlásenie, že ich pôsobenie v Číne nijako neovplyvňuje ani neohrozuje pracovne miesta v USA. "General Motors, ktorý bol kedysi detroitským gigantom, je tam teraz jedným z najmenších výrobcov. Presťahovali veľké závody do Číny ešte pred mojím nástupom do funkcie." vyhlásil Trump.

Investori zarobili na:

Spoločnosti Campbell Soup Company, ktorej akcie počas dnešného obchodného dňa vzrástli o 3,90 % (výkonnosť v horizonte 5 rokov: 0,40 %). Akcie spoločnosti vzrástli po oznámení výsledkov, ktoré výrazne prekonali očakávania analytikov. Campbell Soup Company, vyrába a predáva potravinárske výrobky. Spoločnosť Campbell's distribuuje svoje výrobky do celého sveta.

Makro analýza dňa:

Japonská miera nezamestnanosti v júli klesla na 2,2 %, najnižšie od októbra 1992, zároveň prekvapila aj očakávania trhu o 0,2 %. Japonský maloobchodný predaj sa medzimesačne znížil o - 2,3 %, Japonsko zaznamenalo historicky rekordný nárast maloobchodného predaja v marci 2014 a to o 8,30 %. V júli sa priemyselná produkcia v Japonsku zvýšila o 1,3 %, čo mierne vykrylo minulo mesačný prepad o – 3,3 %. V Južnej Kórei sa medzimesačná priemyselná produkcia v júli zvýšila o 2,6 %. Indické HDP rástlo v druhom kvartáli o 5 %, čo je spomalenie rastu oproti minulému kvartálu o 0,8 %. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei + 1,19 %, Hang Seng Index + 0,08 %, CSI 300 + 0,25 %.

Dôvera spotrebiteľov vo Veľkej Británii sa medzimesačne znížila o - 3 b. na – 14 b, rast nedôvery je podporený neistotou ako dopadne blížiaci sa brexit. Index nákladov domácnosti vo Veľkej Británii sa medziročne zvýšil o 0,6 %. Nemeckému maloobchodnému predaju sa nedarí a medzimesačne klesol o – 2,2 %, čo je najstrmší pokles od decembra. Francúzska inflácia medzimesačne rástla o 0,5 %.. Talianska ekonomika v druhom kvartáli stagnovala po minulo mesačnom miernom raste o 0,1%. Miera nezamestnanosti v eurozóne stagnuje už dva mesiace v rade na úrovni 7,5 %. Inflácia v eurozóne tak isto stagnuje už dva mesiace na hodnote 1 %, jedná sa o najnižšiu mieru inflácie od novembra 2016. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 + 0,45 %, CAC 40 + 0,56 %, DAX + 0,85 %.

Osobný prijem v USA sa zvýšil medzimesačne o 0,1 % v júli, ide o najmenší nárast osobného príjmu od septembra 2018. Osobne výdavky občanov USA rástli medzimesačne o 0,6 % v júli, ide približne o priemerný ročný nárast od roku 1959 do roku 2019. Kanadská ekonomika v druhom kvartáli rástla tempom 3,7 %, v minulom kvartáli bol rast iba na úrovni 0,5 %. Obchodná vojna s Čínou ma veľký dopad na náladu spotrebiteľov v USA, index spotrebiteľskej dôvery klesol na 6 ročné minimum z 98,4 b. na 89,8 b. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: DJIA + 0,16 %, S&P 500 + 0,04 %, NASDAQ – 0,13 %.