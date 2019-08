Macronov plán pre samit G7: Komuniké nebude

Zdroj: politico

Macron prišiel s prefíkaným plánom: komuniké nebude. To však neznamená, že Macron nemá ambície, pokiaľ ide o samit, ktorý sa bude konať od soboty do pondelka. Ako Makron vysvetlil v stredu na dva a polhodinovom tlačovom brífingu, samit považuje za kľúčový moment v jeho snahe zachrániť to, čo považuje za multilaterálny liberálny svetový poriadok. Nebude to mať jednoduché v čase viacerých kríz na celom svete, upozorňuje portál politico.

Trump sa zapája do sporov na viacerých frontoch - od obchodnej vojny s Čínou až po bizarný súboj s Dánskom v myšlienke nákupu Grónska. Nový premiér Boris Johnson má čo robiť ohľadne Brexitu doma aj v zahraničí. Taliansky premiér Giuseppe Conte sa pravdepodobne na samite zúčastní po páde jeho vlády. Angela Merkelová čelí oslabujúcej nemeckej ekonomike. A to sa ani nedotkne hlbokých medzinárodných nezhôd týkajúcich sa otázok tak rozmanitých ako Irán a zmena klímy.

Macron vyhlásil, že Francúzsko má „kľúčovú zodpovednosť“ pri kľúčovom preformovaní globálneho liberálneho poriadku. Inak „Európe hrozí strata suverenity“ alebo ešte horšie „stať sa vazalmi“.

Aj keď Macron pripustil, že on a americký prezident „nemáme rovnaké ciele“ (čo sú celkom základné nezhody), zdôraznil, že „prezident Trump nebol v žiadnej inej krajine tak často, ako vo Francúzsku. G7 bude jeho štvrtou návštevou od začiatku môjho funkčného obdobia, čo je užitočné na koordináciu vecí, pretože inak narastajú divergencie.“





Macron nezabudol spomenúť „šialený“ systém, ktorý umožňuje obrovským spoločnostiam ako Google alebo Facebook vyhnúť sa plateniu daní v krajinách, v ktorých pôsobia, čím im poskytuje prístup do „neustáleho daňového raja“. Zdôraznil však, že 3-percentná digitálna daň, ktorú navrhol, a ktorú prijalo deväť ďalších európskych krajín po tom, ako ju neprijala na úrovni EÚ, sa nezameriava výlučne na americké spoločnosti, ale skôr na spoločnosti s určitou úrovňou príjmu. Daň rozhnevala Trumpa, ktorý pohrozil uvalením 100 % dane na francúzske víno. Macron však zdôraznil, že minister financií Trumpovej administratívy podpísal minulý mesiac spolu s ďalšími ministrami financií G7 zásady zdanenia technologických spoločností v krajinách, v ktorých zarábajú.

Macron v tejto otázke postoj nemení. Aj keď Trump tvrdí, že európski spojenci sa vyhovárajú na francúzskeho lídra, keď sú za dané opatrenie kritizovaní. „To mi včera večer povedal prezident Trump - všetci hovoria, že za to môžete vy,“ pripomenul Macron. „Dobre, beriem to na seba.“