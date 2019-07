Parkovanie v UNB Ružinov sa zmení

dnes 12:31 -

Parkovanie v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) prejde zmenou. Vláda SR na svojom zasadnutí v stredu schválila začatie obstarávania stavby parkovacích domov, ktoré bude viesť k novému usporiadaniu statickej dopravy v areáli nemocnice. Štát by to malo stáť viac ako 7,2 milióna eur s DPH.

"Hlavným cieľom výstavby je saturácia nárokov statickej dopravy generovanej klientmi UNB a reorganizácia príjazdových komunikácií do areálu nemocnice, ktorým má byť zabezpečený riadený tok pacientov samostatne do ambulantnej časti, samostatne do ústavnej časti nemocnice a samostatne pre centrálne prijímacie oddelenie," uvádza sa v schválenom materiáli.

Vzhľadom na výskyt frekventovaných cyklistických trás sú v štúdii riešené aj nový návrh cyklistických komunikácií, ako aj usporiadanie statickej dopravy pre cyklistov v areáli nemocnice. Súčasťou parkovacích stojanov bude aj nabíjacia stanica na elektrobicykle.

Súčasťou návrhu je aj riešenie na komunikácie nadväzujúcich plôch zelene.