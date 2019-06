Iránsky konflikt: Ropa na sto dolároch?

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 12:12 -

Vrcholový vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu Ajatolláha Alího Chameneího, Yahya Rahim Safavi, počas víkendu varoval, že „prvá guľka vystrelená v Perzskom zálive vytlačí ceny ropy nad 100 dolárov.To by bolo pre Ameriku, Európu, neznesiteľné podobne ako pre spojencov USA ako je Japonsko a Južná Kórea.“

Z trhu zmizlo viac ako milión barelov ropy za deň po tom, čo vláda Donalda Trumpa odstúpila od jadrovej dohody s Iránom z roku 2015. Spôsobilo to ochromenie iránskeho hospodárstva. Sankcie budú podľa americkej administratívy pokračovať, ak Irán „nebude fungovať ako normálna krajina“ a neprestane podporovať teroristov a neskončí s testovaním balistických rakiet. Irán reagoval na sankcie tým, že sa vyhrážal, že sa vráti k obohacovaniu uránu.

Spojené arabské emiráty a Saudská Arábia obviňujú Irán, že vyhrocuje napätie čo podnietilo USA k nasadeniu väčšieho počtu vojakov do regiónu. Ako by mohla táto vojenská konfrontácia ovplyvniť ceny ropy na svetových trhoch? „Myslím si, že 100 USD za barel je ambiciózny cieľ,“ povedal pre televíziu CNBC analytik PVM Oil Associates Stephen Brennock. Poukázal na to, že trh s ropou „viac-menej pokrčil ramenami“ nad stratou 500 000 barelov za deň v podobe iránskej ropy, keď Washington v máji obnovil sankcie voči Iránu. „To znamená, že akýkoľvek priamy konflikt medzi USA a Iránom by ďalej znížil dodávky z krajiny OPEC a dokonca by mohol narušiť vývoz iných producentov z Perzského zálivu,“ dodal Brennock. Očakáva však, že ropa sa bude snažiť vrátiť k trojciferným cenám, čo by mohlo nastať z veľkej časti kvôli americko-čínskej obchodnej vojne. Ako predpokladá, najpravdepodobnejším cieľom bude 80 až 90 USD za barel.

Vzhľadom na obavy z konfliktov, ktoré spôsobujú vyššie ceny ropy, stojí za to pripomenúť, že ropa Brent v poslednom čase prudko klesá, a to aj napriek narastajúcemu napätiu na Blízkom východe a prerušeniu dodávok z Venezuely a Líbye. Brent sa obchoduje stále ďaleko od štvorročného maxima na viac ako 80 USD.

"Ropa bola za 100 dolárov za barel aj predtým, a tak v prípade konfliktu by cena mohla byť aj oveľa vyššia," povedal Michael Rubin, expert na arabské záležitosti v Americkom inštitúte pre podnikanie.

Mnohé záleží na tom, či ostatné krajiny dokážu vykryť iránsky deficit. V prípade, že konflikt uzavrie dôležitú lodnú tepnu, ktorou je Hormuzský prieliv, životne dôležitý pre dodávky ropy zo Saudskej Arábie a Iraku, táto ropa by sa len ťažko dostala na trh. Napriek tomu, „maximá nebudú trvať dlho,“ verí Rubin, „najmä keď sa frakovanie (v USA) stáva ekonomickým, keď ropa stúpa nad 60 USD za barel.“

Veľmi by to záviselo od toho, čo by sa odohrávalo v takejto hypotetickej vojne. V obmedzenej miere „by z trhu zrejme spôsobila škrt takmer všetkej iránskej ropy z trhu a pridala na jej cene 10 USD,“ hovorí Robin Mills, generálny riaditeľ spoločnosti Qamar Energy v Dubaji. Širší konflikt, s útokmi na tankery, by bol oveľa vážnejší. „Ak Irán odstaví väčšinu irackého vývozu ropy, potom by ceny mohli ísť na 100 dolárov,“ povedal Mills. Nezahŕňa to však scenáre, ktoré sa stupňujú v prípade širšej regionálnej vojny alebo v ktorých by sa USA rozhodli napadnúť, alebo sa pokúšajú obsadiť časti Iránu, hovorí Mills. Je to však niečo, čo považuje za dosť nepravdepodobné.





Všetko však záleží od toho, či dôjde k vážnym škodám na kritickej energetickej infraštruktúre, hovorí Helima Croftová z RBC. Ak by boli zariadenia ako saudskoarabský Abqaiq, najväčšie zariadenie na spracovanie ropy na svete, vážne zasiahnuté, „boli by sme mimo hry,“ povedala pre CNBC. Útoky na ropné tankery by tiež podnietili veľký rast cien ropy. Teraz je však trh „vyrovnaný s rizikami“, poznamenala Croftová na margo obchodníkov s ropou, ktorí vnímajú napätie na Blízkom východe ako „nemenné“ a že sa oveľa viac zameriavajú na to, ako dopyt zasiahne obchodná vojna a rastúci protekcionizmus.