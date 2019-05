Sociálne škodlivé špekulácie

Zdroj: AIER

Foto: SITA/AP;getty images

dnes 0:16 -

Na takúto dualitu upozorňuje Eric Posner a Glen Weyl v jednej z najprovokatívnejších ekonomických kníh minulého roku, Radical Markets. Opisujú ju takto. Výrobca ropy čelí riziku, že ceny ropy klesnú, zatiaľ čo spotrebiteľ čelí riziku, že sa zvýši. Výrobca a spotrebiteľ by mohli použiť zmluvu o futures na zaistenie tohto rizika prostredníctvom uzatvárania zmlúv v budúcnosti za cenu stanovenú dnes, čím by účinne nakupovali poistenie proti rizikám, ktorým čelia. Spotrebiteľ sa už nezaujíma o to, že zvýšenie ceny sa bude prejavovať v jeho každodennom živote, zatiaľ čo výrobca sa už viac obáva, že pokles cien ho donúti k prepúšťaniu. Toto poistenie znižuje nepredvídateľnosť príjmov jednotlivcov, pričom transakcie umožňujú ocenené šírenie rizika.

Je to veľmi priamočiara definícia toho, ako môžu futures trhy prospieť obom stranám. Posner a Weyl sa ale dostávajú k „zlému“ druhu, kedy jednotlivci nepoužívajú trhové zmluvy ako poistenie obchodu. Predpokladajme, že dvaja jednotlivci, z ktorých ani jeden nevyužíva alebo nevyrába ropu, majú rozdielne názory na budúcu cenu ropy a rozhodnú sa staviť na ňu. Na rozdiel od poistného príkladu uvedeného vyššie, obaja nemôžu na obchode získať. Jeden obchodník získa a druhý stratí, pretože budúce smerovanie cien ropy môže len pre jedného z nich umožniť dosiahnuť zisk. Vyzerá to ako kasíno, ako poistno-matematické plánovanie prostredníctvom poistných zmlúv. Posner a Weyl na záver konštatujú, že „tento druh špekulácií je sociálne škodlivý.“

Ale je to tak skutočne?







Hoci sa „dobrý druh“ finančného obchodu javí ako niečo rozsiahle, funguje len vo veľmi špecifických formách. Čo ak by chceli viac producenti ropy zablokovať budúce ceny než spotrebitelia? Čo ak majú na mysli rôzne ceny alebo časové rámce? Finančné zmluvy, dokonca aj poistenie, budú „úplné“ len vtedy, ak niekto vždy znáša riziko. Pre výrobcu ropy, ktorý chce v určitom čase vsadiť na určité množstvo ropy za určitú cenu, by obchody z kategórie „dobrého druhu“ dokázali poskytnúť zabezpečenie iba na obmedzené množstvo rizík. Mohlo by dôjsť k oveľa menšiemu preskupeniu rizík a jednotliví agenti by boli držiteľmi viac špecifických rizík, než by chceli.



Našťastie schémy, akú uviedli aj Posner a Weyl, hovoria o „zlých“ finančníkoch, ktorí sú ochotní prevziať riziko, ktoré nesúvisí s ich vlastným podnikaním. Presúvajú trhové ceny a súhrnné informácie tak, aby tí z nás, ktorí informácie nemáme, sme mohli aj napriek tomu profitovať. Uvedená schéma, kde jedna strana vyhrá a druhá nevyhnutne stráca, vôbec nehovorí o tom, ako trhy fungujú. Predovšetkým tie finančné. Každý z nás má odlišnú toleranciu voči riziku, rôzne ciele, rôzne časové rámce a rôzne potreby spotreby.

Predstavte si, že niekto bude znepokojený budúcimi cenami ropy. Na ochranu pred cenovými výkyvmi by si mohol kúpiť finančný nástroj, ktorým sa uzamkne v súčasných cenách, s cieľom odstrániť volatilitu, neistotu alebo celkové riziko, ktoré môže vyplynúť z jeho vlastných plánov spotreby. Aj keď sa trhové ceny pohybujú proti nemu a teda jeho protistrana „vyhrala“ a on „stratil“ v ​​tom zjednodušenom pohľade Posnera a Weyla, netreba zabúdať na prínos z eliminácie neistoty. Samozrejme, bez toho, aby sa zamkli ceny, mohol by ešte viac profitovať zo zníženia celkových nákladov na ropu - to by však znamenalo pretrvávajúce devastujúce riziko, že sa trhové ceny budú pohybovať opačným smerom, ako aj znášanie neistoty, čo všetko by sa mohlo udiať.

Na individuálnom základe to všetko vyzerá ako poistenie, aby však mohli trhy efektívne fungovať a ponúknuť čo najväčšiu ochranu nespočetným potrebám miliónov účastníkov, nemôžeme obmedziť finančné trhy len na „dobrý druh“ obchodov.

Finančné trhy, vrátane trhov s komplexnými nástrojmi, ktoré môžu vyzerať ako špekulatívne kasínové stávky, umožňujú, aby sa uskutočnili dôležité reálne transakcie. Brilantne decentralizovaným spôsobom dávajú do súladu ľudí, ktorých informácie, hodnoty, ciele a averzia k riziku sa tak veľmi líšia.

Autorom je Joakim Book, hosťujúci pedagóg na Americkom inštitúte pre ekonomický výskum.