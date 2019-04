Súboj ropných spoločností

včera 20:00 -

Vedúci index v Japonsku, ktorý predpovedá chod ekonomiky vzrástol za február prvýkrát za 9 mesiacov. Ide o nárast na hodnotu 97,1 bodu z predošlého mesiaca 96,3. Juhokórejská automobilka Hyundai dosiahla v prvom kvartáli zisky vyššie o 24% aj napriek spomaleniu predajov v USA. Tento nárast ťahal najmä ázijský trh. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei + 0,27 %, Hang Seng Index -0,53 %, CSI 300 + 0,28 %.

V Nemecku zverejnili index podnikateľského prostredia, ktorý za apríl poklesol o 0,5 bodu na 99,2, pričom sa rátalo s jeho rastom na 99,9 bodu. Dôvera vo výrobnom sektore Francúzska za apríl klesla na 101, čo je najnižšia hodnota za takmer 4 roky. Očakávania boli na úrovni 102 bodu. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 + 0,13%, CAC 40 + 0,20%, DAX + 0,11%.

Spoločnosť PG&E, ktorá je energetickým poskytovateľom v US dnes v predobchodnej fáze vzrástla o 33%, potom čo sa povrávalo, že padla do hľadáčika veštcovi z Omahy, ktorý má o ňu záujem. No akonáhle tieto vyjadrenia Warren Buffett negoval, tak sa tento nárast do percenta stratil. Americký prezident Donald Trump chce rokovať s demokratmi o novom biliónovom balíčku, ktorý plánuje pre americkú infraštruktúru. Podľa doterajších názorov tento návrh priaznivý aj pre demokratov, čiže by mohol veľmi ľahko prejsť. Automobilka Ford má investovať 500 mil. USD do start-upu Rivian, ktorý vyvíja elektromobily v štýle pick-upov. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: DJIA – 0,22 %, S&P500 – 0,22 %, NASDAQ – 0,23 %.

Najväčším skokanom dňa v rámci indexu S&P 500 bola spoločnosť Anadarko Petroleum, ktorej akcie posilnili počas dňa o 11,61%. Dôvodom prudkého rastu je boj medzi ropnými spoločnosťami Chevron a Occidental, ktoré chcú kúpiť danú spoločnosť. Occidental ponúkol 76 USD za akciu Anadarka, ktorá sa aj napriek dnešnému rastu stále pohybuje pod touto hodnotou na úrovni okolo 71 USD. Táto ponuka prevýšila ponuku Chevronu o 17%. Anadarko Petroleum sa zaoberá hľadaním ložísk ropy a zemného plynu. Taktiež kupuje, ťaží, vyvíja a produkuje ropné produkty a produkty zo zemného plynu celosvetovo.