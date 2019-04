Slovenské mlieko sa bude exportovať do Číny

dnes 10:31 -

Oznámila to v piatok na brífingu v Bratislave šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS).

"Považujem to za významný krok pre zníženie negatívneho salda Slovenskej republiky v agropotravinárskom sektore. Spravíme všetko preto, aby sme našim mliekarom pomohli presadiť sa na tomto trhu," povedala Matečná.



Týmto podpisom vyvrcholilo podľa nej úsilie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a mliekarenského priemyslu vyvážať mlieko a produkty z mlieka na čínsky trh. Samotnému podpisu protokolu predchádzal technický audit čínskych expertov, ktorý sa uskutočnil 26. až 30. novembra 2018 na Slovensku, po ktorom bola zo strany Číny potvrdená vysoká zdravotná garancia a kvalita mlieka a mliečnych výrobkov od slovenských farmárov a spracovateľov mlieka.



Upozornila, že v Číne je po kvalitných mliečnych výrobkoch mimoriadny dopyt. Export mlieka môže Slovensku priniesť výrazné zlepšenie situácie živočíšnej výroby, rozšírenie prevádzky, navýšenie stavov dojníc a v neposlednom rade aj vytvorenie pracovných miest. Otvorením tohto trhu by malo dôjsť k rozšíreniu prvovýroby na Slovensku a zvýšeniu ročného obratu.

V nadväznosti na podpis tohto protokolu bude podľa nej pre plnú realizáciu obchodovania potrebné vykonať certifikáciu mliekarenských závodov, ktoré majú záujem vyvážať svoje produkty na čínsky trh, a tým sa aj dostanú na tzv. zoznam schválených subjektov pre vývoz do Číny. Slovenské prevádzkarne na výrobu a spracovanie mlieka máme dôsledne pod kontrolou a podliehajú prísnym kontrolám počas celého roka. O export mlieka do Číny prejavilo záujem zatiaľ 11 slovenských mliekarní, niektoré z nich už úspešne podstúpili prísny audit.



Našou ďalšou úlohou bude podľa Matečnej získať si čínsky trh a presvedčiť ich kvalitou a bezpečnosťou našich produktov. Slovenskí mliekari už dostali pozvánku na jednu z najvýznamnejších potravinárskych výstav vo východnej Ázii, ktorá sa uskutoční 5. až 11. novembra 2019 v Šanghaji. Na tejto výstave sa dajú nadviazať priame kontakty s importérmi a obchodnými reťazcami.

"Účasť na tejto výstave je pre Slovensko mimoriadne dôležitá, verím, musíme tomuto trhu ukázať, že máme čo ponúknuť. Teším sa, že slovenskí prvovýrobcovia mlieka sú v tomto smere aktívni a podporou ich účastí na tejto výstave sa budeme vážne zaoberať," dodala Matečná.