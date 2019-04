Kamenné predajne idú do úzadia, nastupuje e-commerce

dnes 11:16 -

Väčšina najväčších globálnych firiem pôsobiacich v oblasti spotrebného tovaru sa zhoduje v názore, že kamenné predajne, ktoré sa do roku 2020 nezmenia a neprispôsobia trendom, neprežijú. Viac ako polovica manažérov takýchto firiem si tiež myslí, že mnohé obchody v blízkej budúcnosti zatvoria pre nedostatočný výkon. Do popredia sa totiž dostáva e-commerce a priame spotrebiteľské kanály. Vyplýva to z výsledkov štúdie KPMG Organic Growth Barometer 2018.

"Aj na Slovensku zaznamenávame rastúci význam online maloobchodov a spotrebiteľov, ktorí nakupujú priamo od značiek prostredníctvom ich vlastných distribučných kanálov,“ uviedla partnerka KPMG na Slovensku zodpovedná za sektor maloobchodu a výroby spotrebného tovaru Ivana Mazániková.

KPMG Organic Growth Barometer porovnáva organický rast tržieb 49 najväčších firiem v sektore spotrebného tovaru, ktoré sú kótované na amerických a európskych burzách. Dáta v štúdii vychádzajú z externe vykazovaných údajoch jednotlivých spoločností. Za predchádzajúci finančný rok sa priemerná ročná miera rastu medzi spoločnosťami v sektore spotrebného tovaru mierne znížila (o 0,5 percentuálneho bodu) na aktuálnych 2,5 %. Rast zaznamenali iba luxusné, prémiové produkty v segmentoch potravín, nápojov a krásy. Podľa KPMG to potvrdzuje aj rebríček firiem s najvyšším organickým rastom – v prvej trojici sa umiestnili Phillip Morris International, predajca prémiových vín, pív a destilátov Constellation Brands a prestížna kozmetická značka Estée Lauder.

Podľa výsledkov štúdie KPMG zároveň manažéri chápu, aký veľký vplyv má správne vedenie ľudí, podnikateľské prostredie a skúseností zamestnancov a zákazníkov na rast tržieb ich firiem. Dvaja z piatich generálnych riaditeľov v spotrebiteľskom odvetví si však nemyslia, že ich podnikanie je aktuálne pripravené na inovatívne zmeny, ktoré hýbu trhom. "Firmy v sektore spotrebného tovaru musia zápasiť naraz s viacerými výzvami. Jedným z nich sú inovácie. Digitálne technológie sú aktuálne hlavnou hybnou silou tých najlepších. Vďaka nim môžu vyrábať a dodávať inovatívne produkty, ktoré rezonujú na súčasnom spotrebiteľskom trhu,“ dodala Ivana Mazániková.

