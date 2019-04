Robustný Americký trh práce

dnes 20:00 -

Obchodovanie v Číne sa tento týždeň ukončilo o deň skôr nakoľko u nich koná Ching Ming festival. V Japonsku domácnosti za február prekvapivo spotrebovávali o 2% menej, pričom sa odhadoval pokles len o 0,5%. Najväčší svetový výrobca čipov Samsung splnil svoje predpoklady ohľadom slabnúceho dopytu na trhu s čipmi. Jeho prevádzkový zisk sa za prvý kvartál prepadol o 60%. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei + 0,38%, Hang Seng Index 0 %, CSI 300 0 %.

Vo Veľkej Británii medziročne za marec vzrástli ceny nehnuteľností o 2,6%. Parlament Veľkej Británie požiadal o ďalšie predĺženie odchodu z EU. Tento krát do 30 júna, pretože sa vláda nevie dohodnúť s opozíciou na konečnom verdikte. Prezident Európskej rady Donald Tusk povedal, že je skôr za 12 mesačné predĺženie. Nemecká priemyselná produkcia za február vzrástla o 0,7%, potom čo za január stagnovala. Najviac vzrástol stavebný výkon a to o 6,8% no naopak klesla produkcia energie o 3,1% a taktiež spotrebiteľských výrobkov a to o 1,6%. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 + 0,16 %, CAC 40 + 0,23 %, DAX + 0,18%.

V Amerike vzrástol počet zamestnaných ľudí v marci o 196 tis. Najväčší nárast zaznamenal sektor zdravotníctva a technických služieb. Taktiež za marec porástla aj priemerná hodinová mzda v súkromnom sektore o 0,1%, čo predstavuje nárast o 0,4 centy na 27,7 USD. Celková nezamestnanosť za marec však zostala na rovnakej úrovni z februára, čiže 3,8%, pričom počet nezamestnaných poklesol o 24 tis. na 6,2 mil. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: DJIA + 0,15%, S&P500 + 0,42 %, NASDAQ – 0,59 %.

Skokanom dňa v rámci indexu S&P 500 bola spoločnosť Apache Corp., ktorej ceny akcií vzrástli o 6,59%. Dôvodom rastu boli dobré správy ohľadom projektov, ktoré spoločnosť realizuje, pričom sa rázne zvýšil jej dlhodobý potenciálny rast. Apache Corp. je nezávislá energetická spoločnosť, ktorá hľadá, vyvíja a vyrába zemný plyn, ropu a skvapalnený zemný plyn.