Recesia v Nemecku, výhra pre Európu

Nemecko v treťom štvrťroku zaznamenalo pokles rastu a vo štvrtom štvrťroku 2018 len veľmi mierny rast, čím sa len tak-tak vyhlo technickej recesii. Spomalenie rastu sa pripisuje otrasom v automobilovom priemysle a širšiemu globálnemu spomaleniu ovplyvňujúcemu dopyt.

Nemecko zaznamenalo najväčší prebytok bežného účtu na svete, ktorý meria tok tovarov, služieb a investícií, tretí rok za sebou, za čo je opakovane kritizované, že nevyužíva svoj prebytok na zvýšenie verejných výdavkov a investícií.

V správe Saxo Bank sa uvádza, že možno pozorovať veľké poklesy základných údajov o európskej priemyselnej výrobe, najmä v Nemecku, ktoré predstavuje jednu tretinu európskej priemyselnej činnosti. Steen Jakobsen, hlavný ekonóm a hlavný investičný riaditeľ Saxo Bank verí, že „kolaps nemeckého rastu“ je v centre pozornosti a konštatoval, že existuje riziko recesie do štvrtého štvrťroka 2019, dokonca aj bez toho, že by sa obchodné vzťahy s USA urovnali. Nemecký nodel, ktorý sa zameriava na výrobu a vývoz, by sa musel aktualizovať. "Myslíme si, že spomalenie v Nemecku, ktoré uviazlo v modeli priemyslu 3.0, povedie v Európe k väčšiemu zúfalstvu. Ale to samo osebe vytvorí proces, v ktorom sa Nemecko stane súčasťou riešenia, namiesto toho, aby viedlo boj za úsporné opatrenia a proti menovým politikám ECB a fiškálnymi výdavkom krajín z juhu eurozóny,“ dodal Jakobsen.

Európska komisia vo svojich najnovších zimných prognózach predpovedala, že Nemecko v roku 2019 porastie o 1,1 percenta a predpovedá 1,3 percenta pre 19 člennú eurozónu ako celok.

„Keď sa svetová ekonomika dostane do problémov, najviac to zasiahne ekonomiky s prebytkom bežného účtu. Vzhľadom na to, že Európa je jediným významným ekonomickým blokom, ktorý má veľký prebytok, bude to Európa a najmä Nemecko, ktoré obzvlášť zasiahne spomalenie globálneho rastu. Sme pevne presvedčení, že akákoľvek makroekonomická zmena musí pochádzať z kolapsu alebo krízy. Preto roky 2019 a 2020 vnímame ako kľúčové pre vývoj Európy… V Nemecku vládne príliš veľká nespokojnosť, podobne ako v ostatnej časti EÚ. Teraz sa musí ukázať, ako berlínske expanzie výdavkov budú prínosom pre zvyšok Európy. To by prinieslo pevnú pôdu pod nohy čoraz roztrieštenejšej Európy,“ uviedla dánska investičná banka vo svojom poslednom štvrťročnom výhľade.