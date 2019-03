Novým šéfom Fordu v Európe sa stane Stuart Rowley

dnes 19:01 -

Druhá najväčšia americká automobilka Ford robí zmeny vo vedení svojich európskych operácií.

Novým šéfom sa stane 51-ročný Brit Stuart Rowley, ktorý doteraz viedol denné operácie v Severnej Amerike. Na čele európskeho Fordu vystrieda Stevena Armstronga, uviedol vo štvrtok koncern. Obaja manažéri v uplynulých mesiacoch úzko spolupracovali, aby dostali Ford v Európe naspäť do čiernych čísel.

Fordu sa v Európe nedarí a v polovici marca oznámil, že v Nemecku zruší 5000 pracovných miest. Koncern zaznamenal v roku 2018 v Európe stratu 398 miliónov USD (eur). Armstrong (54), ktorý šéfoval európskym operáciám len od polovice roka 2017, by síce mal zostať členom predstavenstva Ford of Europe, ale už by na starosti nemal mať denné operácie.

Ford okrem toho potvrdil, že finančný riaditeľ Bob Shanks (66) po 42 rokoch v koncerne odíde na konci roka do dôchodku. Jeho nástupcom bol menovaný Tim Stone, ktorý začne už v júni. Stone bol naposledy finančným šéfom spoločnosti Snap, čo je materská firma Snapchatu. Predtým pracoval 20 rokov v Amazone.