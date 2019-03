Rekreačné poukazy pre ostatných

Zdroj: lindak

Do tohto sektora patria silové zložky ako policajti, vojaci, hasiči, avšak rovnako aj učitelia alebo sestričky či lekári. Netreba zabúdať ani na štátne podniky, ktoré sú osobitnou kategóriou, napríklad Železničná spoločnosť Slovensko alebo Pošta. Posledné dve menované spoločnosti nie sú vôbec zanedbateľné, keďže obe majú viac ako 13 tisíc zamestnancov.

V prípade učiteľov je situácia zložitá. Podľa štatistík z 1623 základných škôl sa to týka 175 škôl a v prípade stredných škôl, ktorých je 236 sa to týka 53 škôl. Keby sme teoreticky brali, že v každej jednej škole je 50 zamestnancov a všetci využijú nárok na rekreačné poukazy, tak je to viac ako 3,1 milióna eur. Školy ktorých sa to týka sa vyjadrili, že na to nemajú a apelujú tak na Ministerstvo školstva. To sa obrátilo na Ministerstvo financií, ktoré prisľúbilo, že peniaze by aj boli – 400 miliónov, ktoré sú v rezervách štátneho rozpočtu – ale sú určené aj pre iné legislatívne zmeny, nie len rekreačné poukazy. Dôvodom je aj to, že zriaďovateľmi pri základných školách je väčšinou obec a pri stredných VÚC a tie majú samozrejme rovnako obmedzené rozpočty. A tak v konečnom dôsledku učiteľské rekreačné poukazy visia vo vzduchu.





Ďalšou skupinou sú nemocnice, kde drvivá väčšina má viac ako 49 zamestnancov a teda rovnako majú zamestnanci nárok na rekreačné poukazy. V tomto sektore zatiaľ panuje status quo. Nemocnice rovnako ako školy zdôrazňujú, že na to nemajú rozpočet. A rovnako tak nemajú prostriedky nazvyš ani zdravotné poisťovne. Poslednou možnosťou je teda injekcia zo štátneho rozpočtu, avšak o tom ešte stále nie je rozhodnuté.

Poslednou kategóriou sú štátne podniky. Napríklad Pošta a ŽSR či Dopravný podnik Bratislava. Napríklad železnice majú viac ako 13 000 zamestnancov. V prípade, ak by o poukazy požiadalo viac ako 10 000 zamestnancov, tak by to podnik vyšlo na približne 3 milióny eur. Napriek tomu sa železnice vyjadrili, že peniaze si na to už vyčlenili. Pošta, ktorá bola ešte prednedávnom v dlhoch, by mala v roku 2019 spolu so zvyšovaním platov a rekreačnými poukazmi alokovať plus 13 miliónov eur, oproti minulému roku, na svojich zamestnancov. Dopravný podnik Bratislava zase škrtá v iných položkách, aby mu na poskytnutie poukazov zostalo.

Aj vyjadrenia škôl, nemocníc alebo štátnych podnikov dokazujú, že zákon bol spravený rýchlo a v princípe minimum zamestnávateľov bolo pripravených na rekreačné poukazy a s tým spojené zvýšené náklady.

