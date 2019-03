Ázijské trhy v pondelok rástli

dnes 9:01 -

Ázijské akciové trhy v pondelok rástli po správe, že Washington a Peking sa priblížili k dohode o ukončení obchodných sporov, ktorú by mohli podpísať ešte tento mesiac. Podľa zdrojov agentúry Bloomberg a denníka Wall Street Journal Čína ponúkla zmiernenie colných a iných obmedzení na americké poľnohospodárske komodity, produkty automobilového a chemického priemyslu a ďalších odvetví. Výmenou za to by mal Washington zrušiť väčšinu sankčných opatrení na dovozy z Číny.

Zložený šanghajský index posilnil o 2,6 % na 3 073,03 bodu, tokijský index Nikkei 225 o 1,2 % na 21 841,76 bodu, hongkonský Hang Seng o 1 % na 29 096,02 bodu a juhokórejský Kospi o 0,3 % na 2 203,24 bodu.