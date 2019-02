Dolár ako dolár, pekne jedna k jednej

Zdroj: QZ;BBC

Zimbabwe kvôli hyperinfláci, ktorá ochromila ekonomiku, opustila v roku 2009 od používania vlastnej meny a odvtedy využíva tie zahraničné, hlavne americký dolár, ale aj britskú libru alebo čínsky jüan. Centrálna banka však nemôže tieto meny tlačiť a v krajine je bankoviek nedostatok.



S okamžitou platnosťou by sa preto bankovky a všetky elektronické peniaze zlúčili do novej meny, ktorá sa nazýva RTGS dolár s pevným kurzom 1:1 s americkým dolárom. Je to mena vo forme dlhopisov. Názov RTGS dolár pochádza z medzibankovej on-line platobnej platformy krajiny (Real Time Gross Settlement).

RTGS je možné považovať za bezpečnejšiu a menej riskantnú stávku pre Mangudya v krajine s traumatizujúcou históriou hyperinflácie. Zimbabwe prijalo používanie koša silných medzinárodných mien vedených americkým dolárom v roku 2009, aby ukončilo nevídané obdobie hyperinflácie, ktoré devastovalo hodnotu zimbabwianskeho dolára.

John Mangudya

Novú menu niektorí miestni ekonómovia opisujú ako "odvážny a progresívny" krok centrálnej banky k vyriešeniu problémov krajiny. "Podľa nášho názoru je formalizácia a zabezpečenie formálneho devízového trhu pozitívnym vývojom, ktorý by mal viesť k efektívnemu prirodzenému prideľovaniu cudzej meny medzi hospodárske sektory. Nie ako to bolo v predchádzajúcom modeli, v ktorom to robila centrálna banka," píše Invictus Securities.Hoci centrálna banka poukázala na existenciu úverových línií na podporu ponuky forexu, udržateľnosť je ale sporná vzhľadom na obmedzené výnosy z vývozu krajiny. Okrem nedostatku investícií výrobcov v priebehu rokov hospodárskej neistoty, postihli krajinu aj mioriadne suchá čo malo dopad na produkciu poľnohospodárstva. Zimbabwe tak malo problémy s vytváraním devíz. Krajina spravidla získava 60 % svojich príjmov z predaja nerastných surovín, ktorých cena je ale nízka, pričom zvyšok pochádza z tabaku a záhradníctva.





Stanovenie výmenného kurzu 1:1 voči doláru bol dôležitým krokom na zabezpečenie efektívnosti oceňovania meny, uviedli analytici. Zavedenie systému riadeného pohyblivého výmenného kurzu je tiež pozitívnym krokom k zlepšeniu konkurencieschopnosti a ozdraveniu devízového trhu. To je jeden názor. Druhý tábor tvrdí, že Mangudya má sofistikovaný plán ako zbaviť obyčajných obyvateľov Zimbabwe ich úspor v amerických dolároch, ktoré dosahujú miliardy, udržiavaním iluzórnej paritnej politiky medzi americkým dolárom menou krytou dlhopisom aj napriek tomu, že paralelný trh platí prémiu 400 % za dolár. "Vyhlásenie menovej politiky je katastrofa, ktorá má dopad na živobytie, strčí národ do temnoty a neistoty," povedal Nelson Chamisa, hlavný opozičný líder v Zimbabwe.





Niektorí ekonómovia tiež nie sú presvedčení o krokoch centrálnej banky, podľa ktorého sú potrebné dostatočné úverové prepojenia a rezervy z vývozu na podporu výmenného kurzu. Bez primeraných devízových rezerv, zmysluplných priamych zahraničných investícií a úverov bude RTGS vždy pod tlakom voči americkému doláru, hovorí nezávislý ekonóm Godfrey Kanyenze.

Okrem menovej rezervy podkopáva dôveru v novú menu aj politika vlády prezidenta Emmersona Mnangagwu. Dobre sa do pamäti zapísala histórie krajiny, ktorá znižovala hodnotu vkladov a úspor, šialenou mierou inflácie. V súčasnosti vláda chce, aby sa ceny uvádzali v RTGS dolároch, a nie v amerických, a aby ľudia mohli využívať rôzne platobné metódy denominované v RTGS - debetné karty, dlhopisy a mobilné platby telefónom. Takže je to ako mena, ale nie sú plány na tlačenie bankoviek a mincí, preto sa nedajú používať mimo krajiny.Vláda dúfa, že ceny zostanú nezmenené alebo dokonca aj klesnú, vďaka stabilizácii a predvídateľnosti trhu.



Pokiaľ sa vláda nepokúsi manipulovať výmenný kurz, bude to krok správnym smerom, hovorí hlavný ekonóm Renaissance Capital Charlie Robertson. RTGS už oslabil voči americkému doláru, medzibankový riadený plávajúci kurz už dovolil, že sa americký dolár predáva na úrovni 1: 2,5 RTG.