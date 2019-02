Libra voči doláru stúpla na mesačné maximum

dnes 14:01 -

Libra v utorok voči doláru posilnila na mesačné maximum. Nahor britská mena zamierila po tom, ako hlavná opozičná strana krajiny vyhlásila, že je pripravená podporiť druhé referendum o odchode Veľkej Británie z Európskej únie. Labouristická strana v pondelok uviedla, že podporí výzvy na druhé referendum, ak jej návrhy v súvislosti s brexitom nezískajú podporu parlamentu. V úvode utorkového obchodovania libra oproti doláru stúpla o 0,7 percenta na 1,3180 USD/GBP.

Obchodníci dúfajú, že britskí poslanci podporia návrhy, ktoré fakticky donútia premiérku Theresu Mayovú, aby sa usilovala o odloženie brexitu na obdobie po 29. marci, ak parlament včas neschváli dohodu o odchode. Lukman Otunuga, analytik spoločnosti FXTM, uviedol, že vzhľadom na to, že do naplánovaného vystúpenia Británie z EÚ zostáva niečo viac ako mesiac, libra bude pravdepodobne "prejavovať mimoriadne úrovne citlivosti a volatility v súvislosti so správami o brexite".