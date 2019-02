Japonsko v negatívnych číslach

dnes 21:00 -

Japonsko zaznamenalo v januári 2019 obchodný deficit vo výške 1415 miliárd JPY, v porovnaní s deficitom 948 miliárd JPY za predchádzajúci rok a očakávaniami trhu v okolí 1011 miliárd JPY. Export Japonska poklesol medziročne o 8,4 %, čo je najväčší pokles od októbra 2016, pričom sa očakával pokles okolo 5 %. Japonský export do Číny poklesol o 17,4%, naopak vývoz do USA vzrástol o 6,8%. Výkonný riaditeľ čínskej spoločnosti Huawei Ren Zhengfel sľubuje, že nebude pomáhať Číne v špehovaní USA, aj keď to požaduje zákon. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei + 0,6 %, Hang Seng Index +1,01 %, CSI 300 +0,36 %.

Ceny výrobcov v Nemecku klesli na 104,70 bodov v decembri z predchádzajúcich 105,10 bodov. Konfederácia britského priemyslu (CBI) oznámila očakávania riaditeľov výrobných podnikov, ktoré vzrástli vo februári 2019 na hodnotu 6 oproti predchádzajúcemu mesiacu, ktorej hodnota bola -1. Tento ukazovateľ meria ekonomické očakávania výrobcov o Veľkej Británii. V britskom parlamente sa k novej nezávislej skupine, pripojili ďalší traja pro-európski konzervatívci. Táto nová skupina nesúhlasí s vládnou politikou. Najväčšia švajčiarska banka UBS má zaplatiť pokutu viac ako 4,5 miliardy EUR. Dôvodom sú bankové služby, ktoré poskytli Francúzom možnosť utajiť majetok a vyhnúť sa tak plateniu daní. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 +0,62 %, CAC 40 + 0,69 %, DAX + 0,82 %.

Záznam z jednania menového výboru (FOMC) Fedu ukázal obavu z obmedzenia kvantitatívneho uvoľňovania. Snahou Fedu je zachovať výšku úrokových sadzieb v cieľovom pásme 2,25 – 2,5 %. Prezident Donald Trump vyzýva Kaliforniu aby vrátila grant na výstavbu vysokorýchlostnej železnice, ktorú sám nazval „neúspešným projektom“. Automobilku Teslu po dvoch mesiacoch opúšťa vedúci právneho oddelenia Dane Butswinkas. Americké akcie po zverejnení zápisu mierne poklesli. Americké akciové indexy ukončili obchodovanie nasledovne: DJIA +0,26 %, S&P500 +0,19 %, NASDAQ +0,03 %.

Najväčším skokanom dňa v rámci indexu S&P500 bola spoločnosť Garmin Ltd., ktorá za dnešný deň vzrástla približne o 17 %. Dôvodom prudkého rastu boli výsledky tržieb na akciu za štvrtý kvartál, ktoré prekonali očakávania analytikov. Predpokladaný rast bol približne 0,8 dolára, pričom skutočný rast bol 1,02 dolára. Rovnako prekonali aj očakávania týkajúce sa tržieb. Spoločnosť Garmin Ltd. navrhuje, vyvíja, vyrába a predáva navigačné, komunikačné a informačné zariadenia, z ktorých väčšina je spojená s technológiou Global Positioning System (GPS).