Jaguar Land Rover spustil nábor, hľadá 850 nových zamestnancov

Automobilka Jaguar Land Rover spúšťa druhú vlnu náboru nových zamestnancov. K aktuálne vytvoreným viac ako 1 500 pracovným miestam teraz pribudne 850 nových miest najmä vo výrobných prevádzkach. Obsadzovať sa budú pozície operátor, mechatronik, automechanik, autoelektrikár, inšpektor kvality, retušér či údržbár. Kampaň bude prebiehať v rádiách, v printe a na internete. „Veľký dôraz budeme klásť na priamu komunikáciu s potenciálnymi kandidátmi, a to na náborových podujatiach alebo prostredníctvom telefonického kontaktu,“ informovala Miroslava Remenárová zo spoločnosti Jaguar Land Rover. Uchádzačov chcú lákať na odmeňovací balíček, ktorý zahŕňa základnú tarifnú mzdu, kompetenčný príplatok, mesačný bonus do výšky 15 percent, trinásty plat aj sociálny program.

Prvé z náborových podujatí druhej vlny kampane bude v sobotu 2. februára od 11:00 do 14:00 v obchodnom centre Galéria Mlyny v Nitre. Jeho súčasťou bude Deň dievčat, ktorý organizuje Jaguar Land Rover v spolupráci so Súkromnou strednou odbornou školou polytechnickou DSA Nitra, ktorá sa venuje príprave študentov na prácu v automobilke. „Zámerom akcie je priblížiť štúdium technicky orientovaných odborov na tejto strednej škole a tiež sľubný kariérny potenciál v automobilovom priemysle nielen pre mužov, ale aj pre ženy. Napríklad v Jaguar Land Rover máme celkový podiel žien až 30 percent,“ uviedla Remenárová. Deň dievčat ponúkne okrem kariérneho poradenstva aj ukážky práce s reálnym robotom, skladanie predmetov podľa vlastných návrhov na 3D tlačiarni či jazdu so špeciálnym minivozidlom.