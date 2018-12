Darovať hotovosť sa nepatrí!

Zdroj: QZ

Niektoré firmy ponúkajú darčekové poukážky na nákup tovaru, či služieb. Keď firma ohlási výsledky hospodárenia za uplynulý rok, neuplatnené poukážky musí uviesť ako záväzok, pretože zákazník by sa mohol kedykoľvek rozhodnúť, že ju zamení za tovar. Spoločnosti tvrdia, že radšej chcú, aby zákazníci platili v hotovosti alebo kartou, nie poukážkou, pretože tak v priemere minú viac ako je hodnota darčekovej poukážky. Spoločnosti však tiež vedia, že celková suma za darčekové poukážky asi nebude nikdy uplatnená a tak si nezamenené poukážky po určitom čase započítajú ako zisk. Príkladom môže byť Amazon. Podľa správy zo septembra 2018 záväzky za nevydané darčeky dosiahli 1,7 miliardy dolárov. Darčekové poukážky Amazon platia desať rokov, ale firma vie, že si môže započítať zisk už oveľa skôr, než im vyprší platnosť, pretože je krajne nepravdepodobné, že držiteľ poukážky príde na poslednú chvíľu. Pravdepodobnosť zámeny sa vraj úplne vytráca po dvoch rokoch po dátume vydania.

V súčasnosti nemáme na nič čas, ani na nákup darčekov, ba ani na starostlivé premýšľanie o ich vhodnosti. Ak sa čas kráti a tlačí nás do nákupu za každú cenu, peňažný dar namiesto darčekovej poukážky by asi vyzeral rozumnejšie. Ale Vianoce nie sú o rozume a tak hotovosť v obálke je často psychologický problém. Theodore Caplow, americký sociológ, urobil veľmi citovanú štúdiu o darovaní v malom stredoamerickom meste v roku 1979. Zistil, že darovať peniaze je prijateľné, pokiaľ darca je starší ako príjemca. To platí aj dnes. Darovanie peňazí medzi rovesníkmi je na Západe trápne. Darčekové poukážky sú spoločensky prijateľnou alternatívou.







V mnohých krajinách tomu tak nie je. V Indii napríklad hotovosť nie je žiadne tabu v rámci darov v kruhu rodiny pri príležitostiach od narodenín po svadby. Rovnako si darujú aj zlato, či cenné aktíva, ktoré sú krajšie ako darčeková poukážka a ich platnosť obmedzená nie je. A samozrejme, s nárastom využívania systémov na prevod digitálnych peňazí by darovanie mohlo byť bezproblémové a možno aj na oko prijateľnejšie než rolka hotovosti v mafiánskom štýle, alebo obálka pripomínajúca úplatok. Veď v konečnom dôsledku aj v bežnom živote sa snažíme žiť bezhotovostne.



Takmer 60 % Američanov, ktorí sa zúčastnili prieskumu v roku 2015, uviedlo, že by uprednostnili iný darček ako poukážku na nákup tovaru, či služby. Keby im namiesto toho ponúkali peniaze, je nepravdepodobné, že by ich zavrhli. Transakcia sa môže javiť ako netradičná, alebo dokonca nepríjemná, ale pre príjemcu to bude určite lepší dar, ako poukážka, ktorá ho v istých smeroch limituje. A z ktorej dokážu ťažiť najmä veľké firmy.