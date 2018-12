Ktorá krajina ako ďalšia opustí OPEC?

Zdroj: CNBC

Zatiaľ čo odchod Kataru je z veľkej časti symbolický a je nepravdepodobné, že by viedol k ďalším odchodom, energetický analytik sa domnieva, že ak by sa niektorá krajina rozhodla pre takýto krok, bol by to Irak. "Myslím si, že pokiaľ ide o všetky krajiny OPEC, pre mňa je tá, ktorá sa vymyká v posledných šiestich až ôsmich mesiacoch, Irak," povedal Michael Cohen, analytik energetických trhov v banke Barclays. "Irak bol často so svojim cieľom mimo, takže ak by obmedzenia boli príliš prísne, mohol by Irak cítiť, že je v jeho najlepšom záujme, aby už nebol členom organizácie," cituje odborníka CNBC.

Z 15-členného OPECU je Irak druhým najväčším producentom ropy a stále trpí kvôli oslabenej infraštruktúre a chudobe po rokoch vojny a sankcií. Irak je motivovaný, aby udržal svoje kohútiky čo najviac otvorené. Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry viac ako 90 percent príjmov z irackej vlády pochádza z ropy.

Cohen argumentuje aj návštevami saudského ministra pre ropu Khalida al-Faliha v Bagdade za posledné dva mesiace. "Ohľadne povahy týchto rozhovorov nič nevieme, ale jasne existuje množstvo obáv, pokiaľ Irak urobí to, čo tvrdí," povedal Cohen. Podľa mediálnych správ sa Al-Falih stretol so svojimi irackými kolegami a predsedom vlády Adelom Abdulom-Mahdim, aby diskutovali o rastúcej spolupráci v oblasti energetiky a elektrickej energie. USA podporujú investície Saudov do irackej infraštruktúry ako opatrenia na potlačenie vplyv susedného Iránu.



Iracký ropný sektor prekonal všetky sektory po invázii USA v roku 2003, ktorá vyhnala Saddáma Husajna. Zvýšená produkcia tento rok k vrcholom globálnej produkcie. Saudi ale pracujú na posilnení podpory pre zníženie produkcie ropy v dôsledku medziročného poklesu cien ropy o 25 percent na začiatku októbra. "Líbyjská, iracká a venezuelská produkcia je prekvapujúca a ekonomický výhľad sa zhoršil," píše Barclays v správe o ropnom trhu vydanej začiatkom tohto mesiaca. "Saudský tlak udržať irackú produkciu v súlade s dohodou práve začal nedávnym výletom ministra Al-Faliha do Bagdadu, takže OPEC ešte nedokáže odpovedať, aký je udržateľný trend."





Vedúci predstavitelia dvoch najväčších svetových exportérov ropy, Saudskej Arábie a Ruska, minulý víkend "súhlasili s rozšírením" dohody o obmedzení výroby a podpore cien ropy, uviedol ruský prezident Vladimir Putin. Očakávania sú vysoké, OPEC a členovia, ktorí nie sú členmi OPEC, budú koordinovať zníženie ponuky, keď sa tento týždeň stretnú vo Viedni. Na pozadí týchto očakávaní a v nádejí na zlepšenie obchodných vzťahov medzi USA a Čínou, ceny ropy zmazali niektoré zo svojich novších strát.





Predstavitelia Iraku odhadujú, že potrebujú 100 miliárd dolárov na financovanie obnovy bývania a infraštruktúry v niektorých častiach krajiny, ktoré sú zničené trojročným ťažením proti islamskému štátu. Napriek pretrvávajúcemu odporu ISIS a ochromujúcej vládnej korupcii je diverzifikácia zdrojov príjmov stále vystavená obrovským výzvam. Ropa bude naďalej kritickou surovinou pre financovanie obnovy krajiny. Thamir Ghadhban, nedávno vymenovaný iracký šéf ropného hospodárstva, médiám koncom októbra povedal, že produkcia väčšieho množstva ropy je pre 38 miliónovú krajinu najvyššou prioritou. Ciele nie sú len krátkodobé, iracká národná spoločnosť Basra Oil plánuje zvýšiť produkciu z 3,2 milióna barelov za deň, na 5 miliónov, v nasledujúcich siedmich rokoch.