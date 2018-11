365 banka začala fungovať v ostrej prevádzke

dnes 14:01 -

Mobilná 365 banka, ktorá polroka fungovala v beta verzii, vstúpila v pondelok do ostrej prevádzky pre širokú verejnosť. Ako na tlačovej konferencii informoval riaditeľ 365 banky Marek Šupa, klient vie všetko vybaviť prostredníctvom mobilného telefónu. Nie je potrebný žiadny kuriér k podpisu zmluvy, ani návšteva pobočky. Podpis zmluvy pri zakladaní účtu sa uskutoční priamo v aplikácii a na záver overí banka identitu a doklady klienta prostredníctvom videohovoru.

Spoločnosť mala pôvodne ambíciu banku spustiť skôr, pričom vstup na slovenský bankový trh ohlásila na prelome mája a júna minulého roka. "Beta verziu sme spustili jeden aj pol roka po tom, čo sme oznámili vstup na slovenský bankový trh. Čo si myslím, že na Slovensku je historický výkon," uviedol pre agentúru SITA Marek Šupa. Banka bola podľa neho v zložitejšej situácii, keďže cieľom bolo postaviť digitálnu banku, kde celý proces bude fungovať prostredníctvom mobilnej aplikácie. Zároveň v tom období pre banky začali platiť viaceré legislatívne úpravy. Avšak zdĺhavosť spustenia Šupa pripísal aj ich stratégii, pretože v tom období sa na Slovensku hovorilo aj o ďalších obdobných projektoch.

Pôvodne pred polrokom vstúpilo do beta verzie 365 žien a 365 mužov, ktorí testovali funkcionalitu mobilnej aplikácie predtým, než sa banka sprístupní pre širokú verejnosť. Toto beta testovanie banka následne uzavrela s takmer 3 500 klientmi. "Našim cieľom je do piatich rokov mať viac ako 200 tisíc klientov," naznačil plány Marek Šupa.

Na to, aby banka 365 mohla byť plnoformátová banka, mala by požičiavať aj peniaze. Preto chce prísť s poskytovaním spotrebných úverov, a to v prvej polovici budúceho roka. Banka zároveň chce pôsobiť aj v oblasti investovania. "Ďalšou našou ambíciou je priniesť investície masám, ktoré prídu tiež počas budúceho roka," doplnil Šupa.

Samotná aplikácia, ako aj vedenie účtu je v súčasnosti pre klientov zadarmo. Do budúcna banka počíta aj s výnosmi z poplatkov. Biznis plán má spoločnosť postavený na troch pilieroch. Prvým sú úvery. Druhým sú produkty, za ktoré banka dostane určitý poplatok, ako napríklad investičné produkty alebo poistenie. Tretím pilierom budú prémiové produkty. "Síce platí, že klient bude mať účet zadarmo, ale pre skupinu klientov, pre ktorých je prioritou komfort a služby navyše, pre nich pripravujeme prémiový balíček," dodal Šupa.

Banka 365 je odštepný závod Poštovej banky a o svojom zámere vstúpiť na slovenský bankový trh informovala začiatkom júna 2017. Banka ponúka možnosť otvoriť si účet cez telefón, sporenie, program odmeňovania založený na cash back platforme za platby kartou, zablokovanie karty v aplikácii, prihlasovanie odtlačkom prsta a cez Face ID, PIE kód, čo je kombinácia emodži obrázkov na prihlasovanie do aplikácie alebo na autorizáciu transakcií.