Nové rekordy čínskych e-shopov.

dnes 21:05 -

Úvod obchodného týždňa začali makroekonomické správy z Japonska. Konkrétne sa jednalo o index cien výrobcov (PPI), ktorý vyjadruje zmeny cien tovarov na úrovni konečnej produkcie. Medzimesačne v októbri tento ukazovateľ dosiahol hladiny 0,3 %, čo síce prekonalo očakávania na úrovni 0,1 %, avšak v porovnaní s výsledkom v septembri, tempo rastu stagnovalo. Na medziročnej báze krajina vychádzajúceho slnka dosiahla PPI na úrovni 2,9 %, tesne nad odhadmi, ktoré boli 2,8 %. V Číne bol dnes sviatok nezadaných, počas ktorého mnoho e-shopov ponúka vysoké zľavy. Tržby najväčšieho čínskeho internetového predajcu Alibaba v tento deň prekonali minuloročný rekord. Po skončení dnešnej jednodennej akcie sa tržby vyšplhaný až na 30,7 miliardy amerických dolárov. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei + 0,09 %, Hang Seng Index + 0,12 %, CSI 300 + 1,19 %.

Pokiaľ ide o európsky kontinent, dnes prispelo makroekonomickým správami len Taliansko. Priemyselná produkcia tu v septembri medziročne rástla tempom 1,3 %, minulý mesiac ešte klesala o 0,8 %. Na medzimesačnej báze ukazovateľ poklesol o 0,2 %. Ku Európe a taktiež Taliansku sa dnes vyjadril viceprezident európskej centrálnej banky Luis de Guindos: „Európa opätovne čelí obavám o udržateľnosť verejného dlhu, najme v Taliansku“. Dodáva, že hlavným problémom Talianska je nízke rastové tempo ekonomiky. Ďalšie vyjadrenie prišlo od nemeckého ministra financií Olafa Scholza. Tvrdí, že prípadný tvrdý Brexit, teda vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie bez dohody, by väčšina európskych krajín pomerne dobre zvládla. Pre Londýn by to ale podľa neho bolo najhoršie možné riešenie. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 – 1,10%, CAC 40 - 0,93 %, DAX - 1,77 %.

V dnešný deň Americký kontinente neprispel žiadnou správou. V USA boli bankové prázdniny kvôli dňu veteránov. Americké akciové indexy ukončili obchodovanie nasledovne: DJIA – 2,31 %, S&P500 – 1,97 %, NASDAQ -2,78 %.