Koľko by ste mali mať v kryptomenách

Odpoveď by mohla byť celkom jednoznačná, ak je vašim investičným cieľom financovať základné veci, napríklad vytvorenie finančného vankúša pre neočakávané situácie, ako je strata zamestania. V takom prípade sa kryptomenám vyhnite. Ale existujú určité dobré dôvody pre investovanie do Bitcoinov alebo iných kryptoaktív, vtedy vaše investičné ciele určujú, koľko by ste ich mali vlastniť. Tu je zopár príkladov.



Akceptujete zvýšené riziko, aby sa veci trocha okorenili

Investovanie do Bitcoinu je čistá špekulácia. Môže dôjsť k nárastu, tak ako sme ho videli, alebo môže dôjsť k pádu, čoho sme tiež boli svedkom už niekoľkokrát. Existuje mnoho rizikových aktív, ale Bitcoin je niečo vzrušujúcejšie, pretože je to možno ďalšia veľká vec. Kryptomena dodáva vášmu portfóliu rizikový faktor a niekedy sa riziko môže oplatiť. Niektorí argumentujú, že výhoda Bitcoinu tkvie aj v tom, že nekoreluje s akciovým trhom, takže jkeho pridaním do portfólia istým spôsobom diverzifikujete a znižujete riziko. Je tu ale zopár dobrých dôvodov prečo byť skeptický voči tomuto argumentu. Spoľahlivá miera korelácie si vyžaduje desaťročia údajov ale Bitcoin máme len od roku 2009. Podobne ako americký akciový trh aj cena Bitcoinu postupne rástla. Ale aj padala. Nemôžeme vedieť, či by Bitcoin skutočne mohol byť použitý na hedžing rizika akciového trhu, až kým sa akcie nezaznamenajú zmysluplný a trvalý pokles. Investovanie do kryptoaktív kvôli diverzifikácii je v tejto fáze čisto špekulatívne.





Ideálne priradenie do portfólia: 5 až 10 %, v závislosti od toho, koľko rizika zvládne váš žalúdok.



Obávate sa sveta, ktorému hrozí kolaps

Bitcoin by mohol získať na cene, ak by dolár skolaboval, alebo by nastala silná inflácia. Mnoho ľudí si pridáva do portfólia kryptomeny, lebo tie platia všade. Najmä ak plánujú jedného dňa žiť v inej krajine. Túto výhodu však môžete získať s oveľa menším rizikom, stačí ak držíte inú menu podporovanú vládou. Samozrejme, existuje vždy extrémne nebezpečenstvo, že civilizácia sa rúti do katastrofy a všetky meny podporované vládou budú len zdrapom papiera na ktorom sú vytlačené. V tomto prípade môže byť Bitcoin vašou primárnou menou. Ekonomika podporovaná Bitcoinom by však stále vyžadovala dobré zosieťovanie, nie je jasné, či budeme maž k dispozícii vôbec nejaký internet, keď budeme prežívať Hry o život.







Ideálne priradenie do portfólia: 0 %, pretože by ste si mali šetriť na liečenie (prípadne konzervy).



Dávate prednosť súkromiu, alebo chcete urobiť niečo nedovolené

Ďalšou hlavnou výhodou kryptomien je anonymita. Vaše transakcie akceptujú súkromie na rozdiel od platieb kartou. A niektorým ľuďom presne na tomto záleží. Ak je to aj vaša preferencia, riziko spojené s kryptomenou je cena, ktorú musíte zaplatiť za anonymitu. Majte však na pamäti náklady: obchodníci z dark webu sa niekedy sťažujú, že volatilita Bitcoinu ich neraz úplne oberie o zisky.

Ideálne priradenie do portfólia: Od 30 do 40 %, v závislosti od objemu transakcií.



Niekto vás vydiera alebo chcete byť pripravení aj na takúto situáciu

Relatívna anonymita Bitcoin má aj svoju temnú stránku. Je to spôsob, akým zločinci často obchodujú. V prípade, že ste sa stali obeťou kybernetického útoku, hackeri často požadujú výkupné v Bitcoinoch. Aby ste výkupné mohli zaplatiť, možno by nebolo od veci mať nejaké tie Bitcoiny. V takom prípade ich použijete ako poistku proti kriminálnemu útoku, ktorý v stále viac prepojenom svete nie je už žiadnou zriedkavosťou.

Ideálne priradenie do portfólia: 1 až 5 %, v závislosti od miery predpokladu že budete napadnutí.