Peniaze na prevratné objavy: Rizikovým kapitálom proti starnutiu

Zdroj: businessinsider

Foto: YT/Hello tomorrow;Venture Cafe;getty images

dnes 0:26 -

Demingovej Fond dlhovekosti spravuje 37 miliónov dolárov a doposiaľ investície, ktoré uskutočnila, odvtedy založenia vzrástli na 500 miliónov dolárov. Jedna z jej investícií, do Unity Biotechnology, sa vlani začala verejne obchodovať.

Od spustenia Fondu dlhovekosti pred siedmymi rokmi sa Laura Demingová drží jedinej myšlienky, vyhľadáva investície, na pomoc k dosiahnutiu dlhšieho života. Zameriava sa na investovanie do výskumu starnutia, najmä v oblastiach, v ktorých je progres, kde dosiahli niečo, čo sa zdalo byť pred niekoľkými rokmi ešte nemožné. Oblasť výskumu je široká a existuje niekoľko spôsobov, ako riešiť príčiny a dôsledky starnutia. Takže pri hľadaní investícií má Demingová jedno kľúčové kritérium. Vyberá si len tých, ktotí pracujú v oblasti výskumu starnutia pomocou nových technológií alebo vedeckých prelomov, bez ktorých by to nedokázali robiť pred rokom.







Aktuálne sa zaujíma o spoločnosť zameranú na hibernáciu a spôsob, ako by ľudia mohli využiť zimný spánok niektorých zvierat. Výskum spoločnosti Fauna Bio skúma hibernáciu zvierat, konkrétne ich genómy, aby zistili, aké aspekty biológie im umožňujú znížiť teplotu tela a prespať celé mesiace v kuse. Následne sa prebudiť a pokračovať v živote. Ak by sme to aj my ľudia dokázali nejakým spôsobom napodobiť, možno s využitím existujúcich liekov, mohlo by to byť užitočné v núdzových situáciách, ako je napríklad infarkt, aby sa telo zachránilo, kým sa pacient nedostane do nemocnice. V oblasti využitia hibernácie sa dá ísť aj oveľa ďalej, napríklad pri vesmírnom cestovaní. Sekvenovanie genómu zvierat sa vďaka dramatickému zlacneniu postupov v posledných niekoľkých rokoch urýchlilo.







Prostredníctvom rizikového kapitálu by chcela podporovať aj prácu laboratória regeneratívnej medicíny, ktoré sa zameriava na zvrátenie artritídy. Ďalšou je Spring Discovery, kde sa snažia urýchliť proces objavovania nových terapií proti starnutiu. Napríklad génová terapia, jednorazová liečba, ktorá je navrhnutá na zmenu chorôb, sa ešte asi pred desiatimi rokmi zdala byť nedohľadne. Dnes už je k dispozícii schválená génová terapia na liečbu dedičnej formy slepoty. "To otvára úplne nový svet rôznych spôsobov, ako ísť proti chorobám súvisiacich so starnutím," povedala Demingová pre businessinsider.

"Mali by sme očakávať, že nájdeme tie najzaujímavejšie a najnovšie veci v tomto sektore," povedala Demingová.