Ako sa Amazon dostane na 2 bilióny dolárov

Hoci sa počas utorkového obchodovania celková cena jej akcií vrátila pod túto hranicu, je pozoruhodné, ako rýchlo sa Amazon dostal do biliónového klubu. Jedinou americkou verejne obchodovateľnou firmou s hodnotou nad 1 bil. USD tak zostala spoločnosť Apple. Tej to ale trvalo 38 dosiahnuť tento významný míľnik, zatiaľ čo Amazon to dosiahol za 21 rokov. Oba firmy to dosiahli tým, že neustále zlepšovali svoje hlavné produkty. Amazon však veľmi rýchlo diverzifikoval svoje portfólio a dosiahol dominantné postavenie v oblastiach od on-line predaja až po cloudové riešenia.



V súčasnosti sa zameriava na niekoľko oblastí, ktoré by mohli pomôcť v ďalšej fáze rastu.



AWS

Amazon Cloud Business a Amazon Web Services boli v posledných rokoch jednoznačným motorom pre Amazon. V tomto tempe by AWS mohlo v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov generovať takmer 25 miliárd dolárov v príjmoch. V poslednom štvrťroku AWS tvorilo 49 % predaja, ide o tretí štvrťrok opätovného zrýchlenia rastu po tom, ako vlani zaznamenal mierne spomalenie. AWS zverejnilo najmenej 16 miliárd dolárov z nevyčerpaných príjmov, čo je dôležitý znak toho, že spoločnosť má zaviazaných väčších firemných klientov s dlhšími zmluvami. Čo je ale najdôležitejšie, AWS je najziskovejšou jednotkou Amazonu, ktorá predstavuje 65 % celkových prevádzkových výnosov spoločnosti. Tento zisk poskytuje Amazonu flexibilitu v investovaní do iných oblastí – čo je kľúčový faktor v snahe Amazonu pokračovať v raste.





Zdravie a medicína

Trh s liekmi na predpis v Spojených štátoch sa odhaduje na približne 450 miliárd dolárov, takže nie je prekvapením, že neunikol ani pozornosti Amazonu. Prvý veľký ťah firma uskutočnila v júni, keď kúpila internetovú lekáreň s názvom PillPack za 1 miliardu dolárov. Vďaka tomuto obchodu získal Amazon farmaceutické licencie takmer v každom americkom štáte. V priebehu roka tak dostal príležitosť vygenerovať miliardy výnosov tým, že sa zameria na tých, ktorí platia za svoje lieky hotovosťou. Následne by to mal byť presun na zložitejší poistný trh. To ide ruka v ruke so zakúpením potravinovej siete Whole Foods, kde by mohli pribudnúť lekárne pre tých, ktorí potrebujú rýchlo svoje lieky. Amazon ale skúma množstvo ďalších oblastí zo sektora zdravotnej starostlivosti vrátane podpory pre lekárov a nemocnice, pilotnej prevádzky vlastných zdravotníckych kliník a prehodnotenia lekárskych záznamov. Okrem toho je tu spoločná aliancia s firmami Berkshire Hathaway a JPMorgan zameraná na zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť a zlepšenie výsledkov pre zamestnancov.





Reklama

Obchod s reklamou v rámci Amazonu rýchlo rastie, nedávno prevýšil 2 mld. USD v štvrťročných tržbách. "V súčasnosti je to program vo výške niekoľkých miliárd dolárov a rýchlo rastie," povedal Brian Olsavsky, finančný riaditeľ Amazonu. Spoločnosť vytvára väčšinu svojich reklamných príjmov tým, že predáva miesto pri vyhľadávaní produktov, čo umožňuje predajcom kúpiť si sponzorované produktové sloty. To je ale stále pomerne málo v porovnaní s on-line reklamnými gigantmi ako je Google a Facebook, ktoré v druhom štvrťroku získali na reklamnej pozícii 28 miliárd dolárov a 13 miliárd dolárov. Ale Amazon je len na začiatku, neskôr môže využiť reklamné príležitosti vo všetkých svojich platformách, vrátane hlasu. Taktiež zatiaľ nezačal predávať reklamy na Prime Video, kde sa sústredí predovšetkým na skúsenosti používateľov a nie na výnosy. V niektorých ohľadoch má Amazon prirodzenú výhodu - zhromažďuje množstvo údajov od používateľov o svojich skutočných nákupných návykoch, nielen o záujmoch alebo vyhľadávaniach, a umožňuje inzerentom osloviť používateľov práve v kritickom momente, keď sa chystajú nákup uskutočniť.





Umelá inteligencia a hlas

Amazon sa netají svojim úmyslom stať sa jednotkou v oblasti umelej inteligencie. Je to už dlho prítomný v tejto oblasti so svojimi produktovými odporúčaniami prispôsobenými kupujúcim a predávajúcim. Teraz skúma spôsoby využitia technológie v mnohých svojich tímoch. Experti strojového učenia sú roztrúsení po celej organizácii, pracujú na AWS, Alexa a Amazon Go, ale sú to aj ďalšie kľúčové projekty. Vďaka tomuto zameraniu, Amazon vyniká nad svojimi rivalmi v umelej inteligencii, ako je Alphabet a Microsoft pri implementovaní hlasovej technológie do domácnosti. Alexa od Amazonu vie čoraz lepšie rozprávať, pretože sa dokáže učiť z ľudských dát. Aj napriek masívnemu presadzovaniu hlasovej technológie, príležitosti na speňaženie nie sú zjavné. Nakupovanie prostredníctvom hlasu zostáva pre väčšinu spotrebiteľov náročné, hlasové zariadenia sú ešte stále z veľkej časti používané na menej dôležité úlohy, ako je prehrávanie hudby. Pre Amazon je kľúčovým zmeniť Alexu na masívnu platformu vývojárov a urobiť z nej de facto hlasovú technológiu pre budúce aplikácie. Ak sa to Amazonu podarí, príležitosť je obrovská. Očakáva sa, že samotný trh hlasových technológií sa podľa odhadov strojnásobí na 18 miliárd dolárov. Okrem toho sa Alexa môže stať systémom, ktorý monitoruje všetko v domácnosti, od svetiel až po vchodové dvere. Môže dokonca ponúknuť aj ako spoločník na boj proti osamelosti, alebo dokáže objednávať zdravé potraviny, na doplnenie domácich zásob.







Obchodná sieť

Prekvapujúca akvizícia Whole Foods v minulom roku ukázala, že Amazon nezavrhuje fyzické predajne čo sa týka maloobchodu. Vzhľadom na obrovskú cenovú ponuku vo výške 13 miliárd dolárov, nehovoriac o 22 miliardách z dodatočných budúcich zmluvných záväzkov, je to obzvlášť veľká stávka pre Amazon. Vlani, po uzavretí obchodu, sa Whole Foods stala hlavnou súčasťou podnikania Amazonu. Hneď znížili ceny na niektorý druh tovaru a ponúkli výhody členstva, či doručenia. Úspech Whole Foods pomôže Amazon s ďalšou časťou podnikania, ako je jej dodávka čerstvého ovocia. Amazon tiež investoval do niekoľkých fyzických kníhkupectiev a obchodov bez pokladníkov, kde hrá prím umelá inteligencia. Je to signál, že má záujme aj naďalej rozširovať svoju fyzickú prítomnosť.