BCPB - Oznam

dnes 16:46 -

BRATISLAVA 24. augusta (SITA) -

Výsledky valných zhromaždení:

Emitent kótovaných cenných papierov SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. oznámil BCPB výsledky mimoriadneho valného zhromaždenia (MVZ), ktoré sa konalo dňa 1.8.2018.

MVZ:

- odvolalo Ing. Josefa Smetanu a Mgr. Róberta Kováča z funkcií členov dozornej rady,

- zvolilo Mgr. Ing. Jiřího Nováčka a Mgr. Hanu Krejčí, PhD. za členov dozornej rady, MVZ tiež určilo Mgr. Ing. Jiřího Nováčka za predsedu dozornej rady,

- schválilo zrušenie zmeny stanov spoločnosti 2.časť.

Zmena výšky úrokového výnosu:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120011248, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,00 % p.a., platnú pre nasledujúce štvrťročné obdobie od 26.8.2018 do 26.11.2018.