Tweetom o privatizácii Tesly sa E. Musk dostáva do problémov

dnes 17:01 -

Úvahy šéfa Tesly Elona Muska na Twitteri 7. augusta o jej privatizácii vyvolali aj záujem úradov, konkrétne burzového dohľadu SEC. Podľa amerických médií si vedenie dohľadu pozvalo na pohovor Muska a ďalších deväť členov správnej rady koncernu.

Na stretnutí chce SEC dostať informácie o vážnosti zámeru privatizovať firmu. Musk na Twitteri totiž napísal, že pri kurze 420 USD (370,99 eura) za akciu pomýšľa na privatizáciu Tesly. Finančné krytie akcie je podľa neho zabezpečené. Po tejto správe jej akcie vzrástli o 11 %. V nasledujúcich dňoch však znovu oslabili.

Pozorovatelia hodnotia pozvanie od SEC pre Muska ako začiatok formálneho vyšetrovania pravdivosti jeho textu na sociálnej sieti. V bežných podmienkach rozširujú šéfovia firiem kótovaných na burze dôležité správy, aby ovplyvnili hodnotu ich podielov. V niektorých prípadoch je to dokonca ich povinnosť. Na to jestvuje aj odborný názov "regulatory filings". Ak sa takáto správa zverejní na sociálnej sieti, to je niečo nezvyčajné. Aj preto si chce SEC overiť, či Musk myslel informácie skutočne vážne.

Osobitné znepokojenie vyvolal Musk tým, že v tweete hovoril o zabezpečenom financovaní svojho zámeru, ale neuviedol podrobnosti. Až o niekoľko hodín neskôr uviedol v informácii pre zamestnancov svojej firmy, že privatizáciu prerokoval so saudskoarabským štátnym fondom. Malo by ísť o sumu 25 až 50 miliárd USD. Muskove informácie vyvolali znepokojenie nielen SEC, ale najmenej dvaja akcionári podali naňho žalobu, lebo ich údajne podviedol.

Textom na Twitteri údajne porušil zákon. Ak však podnikateľ zavádzal s úmyslom vyvolať špekulácie so zámerom dať do pohybu akcie firmy, to sa môže pokladať za manipuláciu trhu, čo je stíhateľné.