Apple s kapitalizáciou 1 bilión dolárov

včera 20:05 -

Predposledný deň obchodného týždňa otvorili dáta z krajiny protinožcov. Austrália zverejnila svoju obchodnú bilanciu za jún s výsledkom 1,873 mld. austrálskych dolárov, pričom očakávania boli 0,910 mld. AUD. Po tom, ako v utorok Bank of Japan rozšírila svoj koridor pre cielenie výnosov na 10-ročných dlhopisoch z 0,1 % na 0,2 %, dnes v noci sa japonské dlhopisy dostali pod tlak. Počas dňa sa ich výnos dostal k úrovni 0,145 %, čo predstavuje 18-mesačné maximum. Na to reagovala centrálna banka ich nákupom a výnos stlačila k 0,115 %. Ázijské akcie výrazne poklesli po oficiálnom potvrdení, že Biely dom pracujem na 25 % clách. Čínsky blue-chips index CSI 300 poklesol blízko k svojim jeden a pol ročným minimám. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei -1,03 %, Hang Seng Index -2,21 %, CSI 300 -2,22 %.

V Európe zaujal index cien výrobcov za mesiac jún s medziročným rastom 3,6 %, májová hodnota bola pritom 3,0 %. Nemecká obchodná komora DIHK varovala pred eskalujúcim konfliktom medzi USA a Čínou, ktorý začína zasahovať nemecké firmy. Podľa prieskumu SIHK už 41 % nemeckých spoločností operujúcich v Číne je zasiahnutých clami. Firiem operujúcich v USA je zasiahnutých ešte viac, keď problémy reportuje až 57 % firiem. Nemecké spoločnosti pritom investovali do Číny 80 mld. dolárov a do USA 400 miliárd. Dnes sa pozornosť upierala prevažne na Veľkú Britániu, ktorá zverejnila konštrukčné PMI s lepším výsledkom na úrovni 55,8 bodu, trh očakával hodnotu 52,8 bodu. Dôležitejšie však bolo zadanie Bank of England, ktorá podľa očakávaní zvýšila úrokové sadzby z 0,50 % na 0,75 %. Za zvyšovanie hlasovali všetci 9 členovia rady oproti očakávaným siedmim členom. Libra reagovala rastom nad 1,31 USD. Napriek veľkému optimizmu ohľadom ďalšieho zvyšovania sadzieb sa guvernér Carney vyjadril, že očakáva iba veľmi postupné zvyšovanie sadzieb. Libra na tieto slová reagovala poklesom až k 1,30 USD. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 -1,14 %, CAC 40 -0,68 %, DAX -1,50 %.

V Spojených štátoch amerických rezonovali dáta z trhu práce s pozitívnymi výsledkami. Pokračujúce dávky v nezamestnanosti klesli zo 1,747 mil. na 1,724 mil. dávok a nové žiadosti vyšli na úrovni 218 tisíc, pričom analytici rátali s výsledkom 220 tisíc žiadostí. Spoločnosť Apple sa stala prvou americkou firmou na svete, ktorej kapitalizácia vzrástla nad 1 bilión dolárov. Predtým, v roku 2007 sa to podarilo PetroChina. V závese za Apple sa nachádza s 800 miliónmi Amazon, Alphabet a Microsoft. Americké akciové indexy ukončili obchodovanie nasledovne: DJIA -0,03 %, S&P500 +0,50 %, NASDAQ +1,24 %.