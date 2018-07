Model 3: Dráma menom Tesla pokračuje

Zdroj: seekingalpha

Foto: SITA/AP

dnes 9:29 -

Spoločnosť nedávno uviedla, že dosiahla míľnik 200 000 vozidiel. Samozrejme, objavujú sa otázky, kedy bolo toto číslo skutočne dosiahnuté. Možno si budeme musieť počkať na oficiálne správy, pretože by to nebolo prvýkrát, čo Tesla tvrdila niečo, čo sa neskôr ukázalo ako nepravdivé.





Pre túto chvíľu však predpokladajme, že úroveň 200 000 vozidiel bola dosiahnutá v júli. Znamená to, že začiatkom roka 2019 klesne dotácia na polovicu z 7 500 USD. To je veľmi dôležité pre tých, ktorí dúfali, že dostanú model 3 za 35 000 dolárov pred odpočítaní stimulov. Ale tiež by to mohlo mierne ovplyvniť dopyt po modeloch S a X, a to najmä preto, že konkurenti týchto vyšších modelov majú plný prístup k úverom na niekoľko štvrťrokov vopred.

Pokiaľ ide o cenu 35 000 dolárov, už je to viac ako 9 štvrťrokov, odkedy bola uvedená. Bohužiaľ, model 3 bol úplne prepracovaný a táto cena sa už nikde neuvádza. Na stránke pre objednávky sa píše, že štandardná batéria bude k dispozícii za 6-9 mesiacov, ale cena za tento variant uvedená nie je.