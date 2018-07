Čo hovoria lídri na kryptomeny

Zdroj: lindak

Spoločným znakom všetkých je, že by chceli si zobrať to zaujímavé z kryptomien, a teda blockchain. A naopak token ako bitcoin alebo iné krypto nechať tak, keďže to je to čo vytvára problémy. Samozrejme, tak kryptomeny nefungujú a nie je možné blockchain od tokenu oddeliť a kým na to prídu, musia niečo robiť so súčasným systémom, kde kryptomeny fungujú v spojení blockchainu a tokenu.

Na západe je jednoznačne človekom sÂÂÂ najväčším vplyvom Donald Trump. Donald Trump sa priamo kÂÂÂ bitcoinu aÂÂÂ kryptomenám zatiaľ nevyjadril aÂÂÂ skôr sa citujú jeho najbližší poradcovia, ktorí sa ku kryptomenám niekedy vyjadrili. Postoje poradcov sa rôznia. Na jednej strane sú to tradičné vyjadrenia oÂÂÂ oddelení tokenov aÂÂÂ blockchainu aÂÂÂ na strane druhej, že je to niečo čo ohrozuje národnú bezpečnosť, tým, že sa to odkláňa od akejkoľvek kontroly aÂÂÂ pre používateľov to prináša vyššiu mieru slobody. Samotný biely dom vypustil vyjadrenie, že kryptomeny sú niečo čo Donald Trump so záujmom sleduje. Od samotného prezidenta, ktorý je naklonený znižovaniu daní, by sa očakával pozitívny prístup voči regulácii kryptomien. Napriek tomu konanie komisií ako SEC či CFTC tomu zatiaľ skôr nenasvedčuje.





VÂÂÂ Európe rovnako zatiaľ nie je nejaká výraznejšia regulácia, ktorá by existovala na poli EÚ celoplošne. Po minuloročnom boome sa vyjadrenia skôr niesli vÂÂÂ rovine varovaní pred stratou investovaných peňazí. Zhoda vÂÂÂ ďalšom smerovaní sa očakávala začiatkom roka na summite G20 vÂÂÂ Argentíne, avšak tá neprišla. Lídri sa zhodli, že kryptomeny ešte netvoria podstatnú časť finančného trhu aÂÂÂ zatiaľ ich budú len zÂÂÂ diaľky sledovať. Naopak, vÂÂÂ priebehu roka vznikajú dobre mienené iniciatívy jednotlivo. Napríklad Malta navrhla reguláciu, ktorá je voči kryptomenám veľmi štedrá, aj preto sem presúva podnikanie burza Binance. Rovnako vÂÂÂ Spojenom kráľovstve by malo ísť niekoľko miliónov libier na výskum vÂÂÂ oblasti „digitálnych mien.“ VÂÂÂ minulosti ešte pred boomom sa rovnako ešte vtedajší francúzsky minister financií Emmanuel Macron nechal vyfotiť sÂÂÂ hardvérovou peňaženkou Ledger aÂÂÂ vÂÂÂ tej dobe rovnako navrhol legislatívu, ktorá by umožnila použiť blockchain na finančných trhoch.

VÂÂÂ Ázii je situácia zmiešaná. Na jednej strane je tu Čína, ktorá zakázala vÂÂÂ princípe všetko spojené sÂÂÂ kryptom (čo nie je napojené na čínsku vládu), či už ICO alebo burzy. Samozrejme sÂÂÂ kryptomenami sa tam obchoduje naďalej, avšak vÂÂÂ stíšenom móde. V trochaÂÂÂ podobnom duchu sa nesie aj regulácia v Južnej Kórei, kde ICO zakázali úplne aÂÂÂ rovnako zakázali anonymné obchody na burzách. Napriek tomu je to výrazne lepší postoj ako vÂÂÂ Číne, keďže krypto-biznisu umožnili naďalej fungovať, avšak vÂÂÂ určitých obmedzeniach. VÂÂÂ Japonsku je postoj ešte lepší, pretože uznali kryptomeny za meny aÂÂÂ umožnili podnikateľom aÂÂÂ bankám narábať sÂÂÂ kryptomenami, samozrejme vÂÂÂ určitom regulačnom rámci.

ZÂÂÂ môjho pohľadu bude kľúčovou udalosťou to, keď väčšina kľúčových predstaviteľov identifikuje ekonomiku okolo kryptomien ako dostatočne veľkú na to, aby ovplyvňovala svetovú ekonomiku. ZÂÂÂ môjho pohľadu regulácia určite príde, avšak dôležité je kedy. Čím neskôr tým lepšie. Dôvodom je to, že všetko podnikanie sÂÂÂ kryptomenami bude môcť naďalej rásť, až kým príde do bodu, kedy bude pre štáty nemožné, aby podnikanie okolo kryptomien úplne zabili.

Autorom je Martin Lindák, analytik Pro Partners Holding