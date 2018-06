Trump ťahá akciové trhy dole

včera 20:05 -

Čína cez víkend znížila pomer povinných rezerv pre veľké banky o 0,5 % na 16 %, čím uvoľnila pre ne zdroje v objeme 500 miliárd juanov. Pre malé banky sú povinné minimálne rezervy 14 %, čím im uvoľnila 200 miliárd CNY. Celkovo tak PBOC zvýšila množstvo peňazí po posledných problémoch s likviditou a hrozbou ďalších obchodných vojen 700 miliárd. Tento krok bol široko očakávaný. Po znížení RRR čínsky juan klesá na najnižšie úrovne za posledného pol roka, keď dosahuje hodnotu 6,54. Spolu s ním klesá aj šanghajský kompozitný index o 0,7 %, keď za tento rok už stráca takmer 20 %.Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei -0,79 %, Hang Seng -1,29 %, CSI 300 -1,34 %.

Aktivita nemeckého ekonomického sektora meraná indexom Ifo poklesla na hodnotu 101,8 bodu oproti trhovému konsenzu na úrovni 101,9 bodu a predchádzajúcej hodnote 102,2 bodu. Je to najnižšia úroven za posledný rok. Španielsko zverejnilo obchodnú bilanciu s poklesom o 3,10 mld. eur oproti prechádzajúcej hodnote -0,83 mld. eur. Turecký prezident Erdogan si vo víkendových prezidentských voľbách upevnil svoje postavenie, keď v nich získal 52% hlasov. Na tieto výsledky reagovala líra prudkým posilnením na najsilnejšie úrovne za posledné dva týždne. Na dnešnom spoločnom rokovaní sa nemecká kancelárka Merkelová a francúzsky prezident Macron dohodli, že spoločný rozpočet eurozóny sa stane o tri roky realitou. Po poslednej eskalácii obchodných vojen vidíme na trhu ďalšie poklesy európskych akcií. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Euro Stoxx 50 -2,10 %, FTSE 100 -2,24 %, CAC 40 -1,92 %, DAX -2,46 %.

Spojené štáty americké zverejnili predaje nových domov za mesiac máj s lepším výsledkom na úrovni 689 tisíc, analytici rátali s hodnotou 667 tisíc a aprílový výsledok bol 646 tisíc nových domov. Trump prišiel s novým plánom, ktorý by mal obmedziť možnosti nákupov amerických firiem čínskymi subjektmi. Jednalo by najmä o spoločnosti technologického sektora, ktoré má Čína záujem podporovať v pláne Made in China 2025. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones -1,33%, S&P 500 -1,37%, NASDAQ -2,09%.