Emocionálny dopad: Život s dlhom si vyberá svoju daň

Zdroj: credit.com

Foto: getty images.

dnes 0:37 -

Žiť v strese na dennej báze je z dlhodobého hľadiska pre naše zdravie škodlivé. Ak sa pod stres podpisuje vaše zadlženie, mali by ste vedieť, že existujú spôsoby, ako zvládnuť dlh a s ním spojené negatívne pocity.



Spoznajte možnosti splácania

Jeden z prvých a najdôležitejších krokov na riešenie stresu spojeného s dlhom je byť informovaný o možnostiach splácania. Ak sa zameriate na svoje mesačné splátky, existujú spôsoby, ako ich každý mesiac znížiť. Napríklad refinancovaním úverov s nižšou úrokovou sadzbou, pri zachovaní obdobnej dĺžky splatnosti.

Vypracujte si konkrétny plán splácania

Mnoho odborníkov súhlasí s tým, že jednoduchý akt vypracovania splátkového plánu môže výrazne zmierniť emócie spojené s dlhom. Pozitívne na stres pôsobí, ak vidíte, ako vám dlh klesá mesiac po mesiaci, čo je veľmi povzbudivé. Splátkový kalendár by mal brať zaplatenie za prioritu číslo jeden. Mnoho mladých si berie pôžičku na zabezpečenie si bývania. Sú presvedčení, že si takto uviažu guľu na nohu do konca svojho života. To ale nemusí byť pravda ak si pripravia podrobný plán, ako sa dlhu zbaviť. Vytvorte si podrobný mesačný rozpočet, čo vám pomôže získať lepší prehľad o svojich financiách. To je prvý krok ako sa zbaviť stresu z nesplateným dlhom.



Zmeňte svoje myslenie

Ďalšia technika je preskúmanie postoja voči financiám. Napíšte si na papier e všetko negatívne, čo sa peniazmi spája. Cieľom tohto cvičenia je zvýšiť povedomie a myšlienky zmeniť na pozitívne. Takže namiesto toho, aby ste si v duchu omieľali, že sa vám nikdy nepodarí splatiť tak značný dlh, alebo že sta neustále v debete, zmeňte svoje myslenie na pozitívne a skúste si opakovať vyhlásenia, ktoré začínajú slovami "ja som druh človeka, ktorý vždy spláca pôžičky a oni v istom okamihu zmiznú“, alebo "je normálne, aby som žil bez dlhov." To čo si myslíme, sa často premieta do reality, takže je dôležité, aby ste mysleli pozitívne.





Neignorujte svoj dlh

Jeden z najväčších problémov pri dlhoch je, že ľudia nemajú dostatok sebakontroly. Majú pocit, že ich situácia sa im vymyká spod kontroly, čo ich môže poraziť psychicky. Tieto pocity sa dajú ovládnuť na rôznych úrovniach. Po prvé, dlh môže navodzovať nepríjemné pocity, ale preto by ste ho nemali ignorovať. Skúste zmierniť tieto nepríjemné pocity a rozpaky s vedomím, že nie ste jediný, kto žije s dlhom na pleciach. Skúste sa s tým zžiť a hľadať riešenia. Bez riešení a stratégie sa budete vracať do dlhového stresu. Strkanie hlavy do piesku nie je nikdy odpoveďou, len problémy zhoršuje. Ak si neviete rady, môžete sa obrátiť na profesionála, ktorý nielenže týmto veciam rozumie, ale má aj návrhy, ako vyriešiť vašu zadlženosť a berie do úvahy vaše najlepšie záujmy. A pamätajte, že do dlhu sa dostanete rýchlo, ale kým sa z neho dostanete, určitý čas potrvá.



Oslávte čiastkové víťazstvá

Mesačné splátky dokážu zdanlivo dosiahnuť len malé zmeny v splácaní obrovského dlhu. Ale namiesto toho, aby ste sa sústredili na celkovú sumu, ktorú je potrebné splatiť, rozdeľte si ju na menšie a dosiahnuteľné blízke ciele. Takže skôr než si poviete, že nedokážete uveriť tomu, že by ste boli schopní splatiť 100 000, zamerajte sa radšej na niečo, čo dosiahnuť dokážete. Napríklad si povedzte, že tento rok ukrojíte zo svojho dlhu tisícku , alebo že si zvýšite svoju mesačnú splátku dlhu tento rok o stovku. Dôležitým bodom je, že keď dosiahnete stanovený cieľ, príde odmena. Oslávite svoje malé víťazstvo. Existuje veľa bezplatných alebo lacných spôsobov, ako si dožičiť štipku radosti, aby vám to pripomenulo, ako bude váš život vyzerať po splatení dlhu. Počúvanie vnútorného hlasu, ktorý vám radí správne, je pri splácaní dlhu omnoho dôležitejšie, než si mnohí uvedomujú. Ak sa budete vnímať ako človek schopný a oddaný splácať, bude to úplne iné, než ak by ste sa považovali za obeť alebo porazeného.



Metóda snehovej gule a lavíny

Stratégia snehovej gule uprednostňujete splácanie najmenšieho dlhu bez ohľadu na úrokovú sadzbu. Pointa v tomto prípade je, že vám niektorý z dlhov zmizne čo navodí dobrý pocit a nadšenie z dosiahnutia určitého pokroku aj pri bolestivejšom procese. Z psychologického hľadiska, keď sa vám podarí zbaviť sa najmenšieho dlhu, je to výhra a motivácia zároveň. Niektorí odborníci odporúčajú metódu lavíny na minimalizáciu úroku, ktorý platíte celkovo za všetky dlhy, čo vám môže v priebehu času ušetriť množstvo peňazí v závislosti od úrovne dlhu. Matematicky je to najefektívnejší spôsob, ako zvládnuť dlh, ale výskumníci pre Harvard Business Review zistili, že metóda snehovej gule je v skutočnosti ešte efektívnejšou stratégiou, pretože potrebujete rýchle víťazstvá, aby vás naštartovali.