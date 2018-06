Čo sú to peniaze?

Zdroj: cointelegraph;bloomberg;qz;thelocal

Zhruba pred týždňom sa švajčiarski voličov zišli pri urnách aby rozhodli o budúcnosti "suverénnych peňazí". Dnes už vieme, že návrh neprešiel, v opačnom prípade by to ale viedlo k radikálnej reforme bankovníctva, ako ho poznáme, pričom komerčné banky by mohli požičiavať len tie finančné prostriedky, ktoré majú k dispozícii, hotovosť by výhradne dodávala centrálna banka. Ukončilo by to súčasnú prax bankovníctva s čiastočnými rezervami, ktorou banky vytvárajú v istom zmysle peniaze, pretože požičiavajú viac, než si ponechávajú v rezervách. Tieto pôžičky sa stávajú vkladmi v iných bankách, ktoré sa stávajú pôžičkami...





Švajčiarsko je už dlho globálnym centrom pokiaľ ide o odvetvie spravovania majetku. V krajine spravujú 2 bilióny dolárov alebo 27 percent globálneho offshoreho bohatstva.



Od roku 1934 dokázali švajčiarski bankári a regulačné orgány odraziť úsilie zahraničných daňových regulačných orgánov získať informácie o tajných účtoch švajčiarskych bánk. Tvrdili, že dodržiavajú švajčiarske zákony a potrebujú chrániť súkromie svojich zákazníkov, keďže švajčiarski súkromní bankári prepašovali americké bohatstvo daňových poplatníkov z USA do Švajčiarska všetkými možnými kreatívnymi spôsobmi. Zo zväzkov peňazí vo zvitkoch novín, až po zakladanie spoločností a diamantov v zubnej paste. Ale ako sa hovorí, nič netrvá večne. Prišiel čas, kedy sa vzdali svojich slávnych zákonov o bankovom tajomstve, zatvorili najstaršiu súkromnú banku a museli zaplatiť miliardy na pokutách za pomoc pri daňových únikoch v USA. Švajčiarsko sa ocitlo na pokraji straty svojej dlhoročnej konkurenčnej výhody.



A zrazu prišiel na scénu bitcoin. Bez štátnej príslušnosti, anonymný, decentralizovaný. Kryptomena ako pravý opak švajčiarskeho plánu "suverénnych peňazí". Podivuhodné na tom všetkom je, že Švajčiarsko sa postavilo za krypto obchodovanie. Švajčiari sa zdajú byť v tomto smere pragmatickí. Vytvorili globálny hub pre virtuálne meny známy ako "Crypto Valley". Implementáciou budúceho nariadenia Švajčiarskeho úradu pre dohľad nad finančným trhom (FINMA) sa Švajčiarsko stalo jednou z "popredných svetových ekosystémov pre krypto , Blockchain a distribuované knihy" ako to tvrdí Oliver Bussmann, zakladateľ asociácie Crypto Valley. Johann Schneider-Ammann zo švajčiarskeho ministerstva hospodárstva zas poukazuje na to, že Švajčiari sa stali kryptonárodom, vďaka digitálnej revolúcii s rozkvitajúcim trhom počiatočnej ponuky mincí (ICO). ICO je nový spôsob získavania kapitálových prostriedkov čo umožnili digitálne meny a technológie Blockchain, kde účastníci investujú fiatové meny a na oplátku dostávajú "tokeny" alebo digitálne aktíva. Osoba, projekt alebo spoločnosť, ktorá potrebuje kapitál, vytvára nový druh digitálnej mince a predáva ich tranžu za fiatové meny na digitálnej obchodnej platforme alebo burze.







Za uplynulý rok získali združenia založené na švajčiarskom trhu finančné prostriedky vo výške 550 miliónov dolárov, čo predstavovalo približne 14 percent celosvetového trhu ICO v hodnote približne 4 miliardy dolárov. Samotná ICO Tezos z Zugu získala v júli 2017 232 miliónov dolárov. Nadácia Tezos čelí v Spojených štátoch najmenej pol tuctu súdnych sporov kvôli zavádzaniu a podvodom. Mnohé švajčiarske ICO sú štruktúrované ako nadácie, ktoré požiadali o štatút neziskovky a peniaze získané v týchto ICO sa považujú za dar, ktorý sa nemusí vrátiť investorom ICO. V reakcii na prudký nárast počtu švajčiarskych ICO, musela 16. februára 2018 FINMA vydať usmernenia o ICO podľa švajčiarskeho zákona o boji proti praniu špinavých peňazí a cenných papieroch. Podľa vydaných regulačných usmernení sa mnohé ICO budú vo Švajčiarsku považovať za cenné papiere. Existujú aj výnimky, napríklad tokeny používané na prístup na už spustenú platformu alebo na kryptomeny, ktoré fungujú len ako platobné prostriedky. Tieto nebudú považované za cenné papiere. "Náš vyvážený prístup k riešeniu projektov a otázok ICO umožňuje legitímnym inovátorom zorientovať sa v regulovanej krajine a spustiť svoje projekty spôsobom, ktorý je v súlade s našimi zákonmi o ochrane investorov a integritou finančného systému," povedal Mark Branson, šéf FINMA. Nepochybne je dnes Švajčiarsko atraktívnym miestom pre ICO tak pre investorov i emitentov kvôli priaznivým švajčiarskym daňovým zákonom.

Transakcia v žetónoch, ktoré sú kvalifikované ako cenné papiere, môže v prípadoch, keď sa transakcie zúčastnil švajčiarsky obchodník s cennými papiermi, viesť k dani z prevodu cenných papierov pre domáce nástroje vo výške 0,15 % (alebo 0,30 % pre zahraničné nástroje). Vďaka rozumnej regulácii je dnes Švajčiarsko kryptodaňovým rajom.



Kryptomeny ako bitcoin môžu fungovať ako digitálny uchovávateľ hodnoty, ako komodita, ako bezpečný prístav v rôznych časoch a v rôznych situáciách. Namiesto centrálnych bankárov ju riadia prednastavené algoritmy. Tí najväčší kryptofanúšikovia si predstavujú svet, v ktorom sú peňažné prostriedky niečo zastarané a úplne zbytočné, pretože každý majetok, ktorý vlastníte - váš dom, auto, práva na budúcu prácu - je možné "tokenizovať", rozdeliť a skladovať v obchodovateľných, kryptograficky zabezpečených digitálnych jednotkách. Môžeto znieť futuristicky, ale v skutočnosti to nahrádza staré pojmy, čo sme doteraz považovali za spôsob výmeny.

A tak neúprosný technologický pokrok, spojený s posunom trendov v tvorbe politiky, rozširuje rozsah toho, čo považujeme za peniaze. Ale čo všetky tie anachronistické bankovky a mince? Výskum zistil, že ak sa pozeráme na fyzickú hotovosť, v našom mozgu prebieha chemický procws, ktorý navádza pocit spokojnosti. Kontrola bankového zostatku na obrazovke telefónu jednoducho nie je to isté.







A ešte niečo k švajčiarskemu prístupu. Vzhľadom na to, že krajiny vo svete postupne sťahujú bankovky s vysokou nominálnou hodnotou v rámci boja proti obchodovaniu s drogami, praniu špinavých peňazí a iným nezákonným činnostiam, niektorým Švajčiarom sa takýto trend nepáči. Tisícfranková bankovka patrí v súčasnosti k najcennejším kúskom papiera na svete. Úradníci síce tvrdia, že už čoskoro by mala z obehu zmiznúť, ale v skutočnosti sa ozývajú poslanecké hlasy, ktoré žiadajú zaviesť 5000 frankovku, ktorá "ochráni súkromie a slobodu" občanov. Philip Brunner a Manuel Brandberg, členovia pravicovej Švajčiarskej ľudovej strany, dúfajú, že ich návrh získa podporu a povedie to k zmeny federálneho menového zákona. Tvrdia, že vytvorenie päťtisícky zabezpečí, že švajčiarsky frank si zachová svoj status bezpečnej meny. Brunner a Brandberg tvrdia, že tendencia v EÚ a v členských krajinách OECD je "oslabiť individuálne slobody" a získať väčšiu kontrolu nad občanmi.

Ale vráťme sa k pôvodnej otázke, čo sú vlastne peniaze? Kto ich ovláda, vydáva ? Ako vyzerajú? Tieto otázky sa dostávajú na program dňa. Nikde tak intezívne ako vo Švajčiarsku.