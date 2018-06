Elon Musk pred akcionármi netajil emócie

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP

dnes 0:21 -

Tesla dosiahne ziskovosť v priebehu tohto roka, vyhlásil Musk pred akcionármi, do čiernych čísel by sa firma mala podľa jeho slov dostať treťom a štvrtom kvartáli. Tesla už neplánuje zvýšiť dlh ani vlastné financovanie, uviedol.

Počas prezentácie sa pripomenuli úspechy spoločnosti: model 3 ako najpredávanejší sedan v USA, inštalácia pre uskladnenie jednej gigawatthodiny energie, výrobné plány na rok 2020 pre model Y a modernizovaný Roadster. Ale aj oneskorený rast kvôli modelu 3. "Boli to tie najkrutejšie pekelné mesiace, aké som kedy mal, aj pre mnohých ďalších ľudí v Tesle," povedal Musk. "Ale myslím, že sa tam dostaneme." Reč bola o 2020 vozidlách modelu 3 za posledný týždeň v marci, čo je oveľa menej ako 2500 za týždenne, ktoré Musk prisľúbil začiatkom tohto roka (a veľmi vzdialené k 20 000 o ktorých sa pôvodných plánoch hovorilo). "Myslím, že mám problém s časom, toto je niečo, čo sa snažím zlepšiť. Som prirodzene optimistická osoba. Pokúšam sa tieto odhady opätovne prehodnocovať."





Musk ako by mal na krajíčku, keď hovoril o tom, ako v Tesle vyrábajú vozidlá s mimoriadnou úrovňou starostlivosti a náklonnosti, čo je niečo, čo ostatní výrobcovia nepoznajú. "V spoločnosti Tesla vyrábame autá s láskou, naozaj nám tom záleží," povedal a do kontrastu dal iných výrobcov. "V mnohých ďalších spoločnostiach sú autá postavené marketingovým oddelením a finančným oddelením. Nie je tam žiadna duša."



Medzi otázkami bola aj cena Modelu 3, 35 000 USD, dnes sa automobilka sústredí na drahšie modely, niektoré prekročili hranicu 70 000 dolárov. Držitelia rezervácií žiadali o ubezpečenie, že nečakájú na svoje budúce autá márne. Musk ich ubezpečil, že Model 3 za túto cenu bude na trhu v prvom štvrťroku 2019. "Budeme ctiť túto povinnosť dodať auto za takúto cenu, urobili by sme to aj teraz, ak by to bolo fyzicky možné." Ak by sa Tesle podarilo splniť tento sľub, môže to zmierniť strach niektorých investorov. Akcie Tesla stratili v tomto roku 9 % a predaje na krátko zvyšujú svoju stávku. Objem akcií spoločnosti Tesla na krátko vzrástol v roku 2018 o 28 %.

Dnes akoby všetko záviselo na výrobe Modelu 3. Tesla má počas svojej 14-ročnej histórie dve ziskové štvrťroky. Mohlo by sa to zmeniť ak to vyjde s Modelom 3. Ale Tesla má vo svojom portfóliu toho viac. Vozidlá Semi, model S sedan, Model X SUV, model 3 pre "masový trh", nadchádzajúci model Y crossover, SolarRoof, komerčné a domáce solárne panely (po akvizícii SolarCity) továrne na výrobu akumulátorov a solárnych panelov a obchod s energiou. K tomu treba ešte prirátať Muskove aktivity v v SpaceX, The Boring Company (razenie tunelov), Neuralink (brain-computer interface), OpenAI (bezpečnosť umelej inteligencie) a jeho nedávno oznámená Pravda (hodnotenie dôveryhodnosti novinárov a publikácií).

Musk pred akcionármi pôsobil presvedčivo. S Modelom 3 je všetko v poriadku, montážna linka v továrni Fremont v Kalifornii už čoskoro zabezpečí, že výroba do konca júna dosiahne 5 000 automobilov za týždeň. História ale naznačuje, že by nebolo rozumné na tieto slová vsádzať už dnes.



Akcionári spoločnosti nakoniec zamietli návrh na odvolanie Elona Muska z postu predsedu predstavenstva tesly. Muska, ktorý od roku 2004 pôsobil ako predseda správnej rady spoločnosti Tesla, a jej generálnym riaditeľom je od roku 2008, mal nahradiť nezávislý predseda. Predstavenstvo ale tento návrh nepodporilo s tým, že jeho úloha predsedu je pre úspech spoločnosti nevyhnutná a umožní Tesle rýchlo sa prispôsobiť novým výzvam.

"Hoci súčasná štruktúra vedenia, v ktorej pozície predsedu a generálneho riaditeľa zastáva jedna jediná osoba, mohla poskytnúť Tesle efektívne vedenie v počiatočnom štádiu, dnes už ale v oveľa konkurencieschopnejšom a rýchlo sa meniacom technologickom sektore je čoraz náročnejšie dohliadať na podnikanie a vrcholový manažment spoločnosti Tesla (najmä na minimalizáciu možných konfliktov), ​​ktoré môžu vyplynúť z kombinácie pozície generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva," píše sa v návrhu.

"Predstavenstvo sa domnieva, že doterajší úspech spoločnosti by nebolo možné dosiahnuť, ak by rade šéfoval niekto iný. Práve v čase, keď sa spoločnosť musí rýchlo prispôsobiť neustálej zmene a vonkajším tlakom, musí byť vedenie predstavenstva úzko zomknuté s prevádzkou spoločnosti" uvádza sa vo vyhlásení predstavenstva.