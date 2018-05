Predražený obed s Warrenom Buffettom: 3 ponaučenia, ktoré stoja za všetky peniaze

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP;YT/Aaron Chong;talks at google

dnes 0:14 -

Tohtoročná aukcia sa začala 27. mája a končí 1. júna. Víťaz si so sebou môže priniesť sedem hostí na obed s predsedom spoločnosti Berkshire Hathaway v steakhouse Smith & Wollensky v New Yorku. Vlani dosiahla ponúknutá cena 2,5 milióna dolárov, pre porovnanie v roku 2000 stačilo na víťazstvo 25 000 dolárov. Zaujímavé je, že nárast ceny obeda v aukcii nijak neovplyvnil jedálny lístok. Počas obeda sa podávajú jedlá v súlade s tradičným a jednoduchým Buffettovým štýlom. Najčastejšie steaky v Steakhouse Smith & Wollensky, kde sú obedy s Buffettom od roku 2004 s ponukou menu a la carte. Ceny sa pohybujú od 59 dolárov za homára až po 49 dolárov za steak zo sviečkovice, čo je Buffettov obľúbený. Keď nadišiel čas na dezert Buffett údajne povedal čašníkovi: "len prineste pár lyžíc a ja si dám trocha z každého."

Zatiaľ čo niektorí môžu považovať cenu za krátke stretnutie za prehnanú, ide predsa len o dve a pol hodiny, Spier a Pabrai sa pre televíziu CNBC vyjadrili, že to stálo "za každý cent". "Myslím, že by sme boli ochotní zaplatiť oveľa viac," povedal Pabrai. Podľa oboch investorov, nielenže to bola "fantastická skúsenosť", ale zo stretnutia si vzali aj tri obchodné ponaučenia.





Mohnish Pabrai

Počas obeda Buffett vysvetlil, ako so svojím dlhoročným obchodným partnerom Charliem Mungerom pristupujú k pravde, čestnosti a celistvosti. "Spolu s Mungerom používajú vnútorné meradlo,“ povedal Pabrai. Buffet obom mužom priblížil nekonvenčnú metódu otázkou. “Boli by si radšej najlepším milencom na svete, aj keby ostatní hovorili o vás ako najhoršom, alebo by ste boli najhorším milencom, ale ostatní by vás poznali ako najlepšieho? Ak viete ako odpovedať na túto otázku, tak máte správnu vnútornú mierku,” zaspomínal si Pabrai a Spier ho doplnil.“Je to veľmi zaujímavý človek, prechádza sa vôkol, predstavuje si svet, kde odozva ktorú dostávajú je, že sú hrozní v tom, čo robia, ale hlboko vo svojom vnútri vedia, že to, čo robia, je správne.“

Guy Spier

Buffett je veľkým zástancom názoru, že integrita sa dá rozvíjať, hlavne počas mladosti a niekoľkokrát sa zmienil o tom, že túto vlastnosť hľadá vo všetkých svojich zamestnancoch.“Ešte ako študent sa môžete v podstate rozhodnúť o tom, akým človekom budete vo svojich šesťdesiatich,” … “Ak to nemá v sebe v tom čase, nikdy to v sebe už mať nebude,” povedal Buffet pre Nebraska Business magazine.“Rozdiel medzi úspešnými ľuďmi a veľmi úspešnými ľuďmi je v tom, že veľmi úspešní hovoria takmer na všetko nie.” To sú slová Warrena Buffetta a Spier ešte v roku 2014 pre MarketWatch napísal, že on zjavne týmto výrokom aj žije. Počas spoločného obeda im Buffett ukázal svoj diár, ktorý bol takmer prázdny. “Rád necháva svoj čas neorganizovaný a necháva veľa miesta pre spontánnosť,” vysvetlil Spier.To ale nie je nič nové, tvrdí najbližší kamarát miliardára, Bill Gates. V jednom rozhovore sa Gates vyjadril, že keď stretol Buffetta prvý krát v roku 1991, Buffett mu ukázal svoj diár. Aj vtedy už bol väčšinou prázdny. Bola to lekcia pre Gatesa, ktorý mal sklon k prepĺňaniu svojho diára.“Máš svoj čas pod kontrolou, to však nie je záruka serióznosti, keď máš naplánovanú každú minútu v svojom diáre.”

Aj vlani Buffett hovoril o tom, ako skvelý rast stále pripisuje schopnosti povedať nie. Spier sa po obede s Buffettom rozhodol, že to skúsi tiež. “Buffett, napriek tomu, že je to v srdci veľmi milý muž, nemá absolútne žiaden problém s nepríjemnými pocitmi, ktoré sa spájajú so slovíčkom nie. Keď som si to uvedomil, pomohlo mi to dávať negatívnu odpoveď,” vyjadril sa pre Pre MarketWatch.



3. Robte to, čo milujete

Buffett s dvojicou počas obeda diskutoval aj o tom, že človek musí mať rád to, čo robí. Miliardár najprv upozornil na to, že Cecil Williams, zakladateľ Glide Foundation, robí to, čo má rád, keď pomáha menej šťastným. Buffett dodal, že on sa venuje rovnako tomu, čo má rád, ako výkonný riaditeľ spoločnosti Berkshire Hathaway.







Buffett, ktorého majetok sa odhaduje na 86,3 miliardy dolárov, svoju prácu miluje natoľko, že by rovnako rád robil aj za menej. "Istotne by som mohol byť šťastný aj so 100 000 dolármi ročne,” vyjadril sa vlani pre PBS Newshour. V tomto duchu vystupuje aj počas prednášok na školách, kde mladým odkazuje, aby si našli prácu, ktorú budú milovať.“Keď pôjdeš do sveta, hľadaj si prácu, ktorú by si robil rád ak by si nepotreboval peniaze,” povedal Buffett pred 400 tisícovým auditóriom, ktoré sa zišlo na ročnom zasadnutí akcionárov Bershire Hathaway v roku 2017.“Naozaj je dobré zamyslieť sa na tým, čo ťa urobí šťastným a tohto smeru sa aj držať.” Spier k tomu podotkol len toľko, že miliardárova láska k jeho práci bola evidentná aj počas spoločného obeda.