Peniaze by mohli rásť všade vôkol: Dilema medzi ekonomikou a morálkou

Zdroj: QZ;FT,Guardian;independent

Foto: SITA/AP;getty images

dnes 0:24 -

Nádeje na získanie rýchleho ekonomického impulzu z legalizácie pestovania konope sa v Zimbabwe dostali na bod mrazu ešte pred regulačným rámcom v podobe licenčného procesu. Úradníci teraz hľadajú "správnu štúdiu uskutočniteľnosti" o tom, ako riešiť morálne obavy, ktoré vzbudili komunitní a náboženskí vodcovia, a zároveň zhodnotiť, koľko by krajina skutočne zarobila na tom, ak by vzniklo nové odvetvie priemyslu.



Dnes je Zimbabwe veľkým vývozcom tabaku, pričom v roku 2017 zarobilo zberom úrody z tabakových plantáží približne 827 miliónov dolárov. Podmienky pre pestovania tabaku a marihuany nie sú veľmi odlišné. Úrady v apríli uviedli, že licenčné poplatky za pestovanie by sa hýbali okolo 50 000 dolárov. To je úplný zvrat proti dlhodobej pozícii krajiny, v ktorej sa marihuana trestala prísnymi zákonmi až do 12 rokov odňatia slobody za nelegálne držanie alebo fajčenie daggy, ako trávu bežne nazývajú v južnej Afrike.





"Kontrola zákonného používania marihuany by mohla byť problematická, pretože mnohí ju môžu využiť na rekreačné účely," povedal pastor Blessing Makwara z evanjelického spoločenstva, pričom použil iný miestny termín pre marihuanu - mbanje. "Sme svedkami eskalácie zneužívania drog a nárastu závislostí v bezkonkurenčnej miere."

Avšak je tu ešte jeden presvedčivý argument. Ekonomický. Ten hovorí pre legalizáciu marihuany a je považovaný za celkom presvedčivý, keď hovorí o potenciálne lukratívnych zárobkoch. Globálna cena získanej látky je niekde medzi 170 a 375 USD za uncu. Nie je ale jasné, či by Zimbabwe bolo rovnako úspešné pri pestovaní konopy, tak ako to dokáže s tabakom. Niektoré hlasy hovoria, že rôzne druhy kanabisu by predstavovali prínos pre hospodárstvo Zimbabwe. "Nie je múdre brať taký cenný zdroj za samozrejmosť," povedal Zorodzai Maroveke, ktorý stojí na čele Zimbabwe Industrial Hemp Trust.

Lesotho sa stalo prvou africkou krajinou, ktorá minulý rok legalizovala v rámci svojho poľnohospodárstva pestovanie marihuany. Jej rozhodnutie považovať marihuanu za zdroj národných príjmov a nie drobných trestných činov, znamená posun v regióne, kde sa marihuana vo veľkej miere užíva a pravidelne vyváža cez hranice.





Ak sa pozrieme ne iné kontinenty, Austrália, Kanada, Izrael, či Holandsko sa už dávnejšie zamerali na rýchlo rastúci legálny globálny trh s marihuanou. Trh by podľa prognostikov mohol do roku 2024 dosiahnuť hodnotu 63,5 miliárd dolárov. "Chceli by sme byť potenciálne svetovým dodávateľom kanabisu číslo jedna," povedal Greg Hunt, minister zdravotníctva Austrálie. Marihuana na medicínske účely sa predpisuje na zmiernenie bolesti pri mnohých ochoreniach vrátane sklerózy multiplex a epilepsie.

V uplynulých troch rokoch Austrália zaznamenala záujem zo strany zahraničných spoločností a miestnych podnikateľov, ktorí sa snažia o produkciu liečebného konope, pri získavaní finančných prostriedkov na miestnom trhu s cennými papiermi, kde si investori zachovávajú chuť k rizikovým podnikom.

Cann Group, ktorá je austrálska spoločnosť, ktorej vláda v marci vydala prvú licenciu na pestovanie, v máji zvýšila kapitál od počiatočnej verejnej ponuky na 12,5 milióna austrálskych dolárov. Ďalších 78 miliónov dolárov od investorov použije na vybudovanie výrobného závodu a zameria sa na zámorský vývoz."V súčasnosti je zaregistrovaných iba 300 pacientov pre liečbu konopnými liekmi, čo nestačí na vybudovanie priemyslu," povedal Peter Crock, výkonný riaditeľ skupiny Cann. "Ale vieme, že dopyt po liečivom konope prevyšuje dodávky v zámorí a to nám umožňuje rásť."

Elaine Darbyová, výkonná riaditeľka AusCann, rovnako kótovanej na austrálskej burze cenných papierov ASX, má licenciu na pestovanie a výrobu liekov na báze konopy. Pre Financial Times uviedla, že rozhodnutie vlády bolo víťazstvom pre priemysel aj pacientov. "Umožňuje nám vyrábať nákladovo efektívne výrobky v celej škále," povedala.







Správa Organizácie Spojených národov uvádza, že najväčším svetovým producentom legálneho kanabisu je Veľká Británia. Deväťdesiatpäť ton marihuany bolo vyprodukovaných v roku 2016 v Spojenom kráľovstve na lekárske a vedecké použitie, čo predstavovalo 44,9 percent svetovej hodnoty. Hoci v pestovaní patrí k masovým producentom, rekreačné užívanie marihuany, ani jej použitie v liečbe tu legálne nie je. Údajne rastlina a produkty z nej nemajú žiadne lekárske využitie.



Poriadny kus z koláča sa snaží ukrojiť si Švajčiarsko. Cieľom je dodávať "legálnu trávu" celej Európe. V biznise sa našiel aj 31-ročný Jonas Duclos, bývalý bankár. To, čomu sa dnes venuje, je legálne. Jeho firma predáva BlueDream, výrobok s vysokým obsahom kanabidiolu (CBD),ktorý má preukázateľne liečebné vlastnosti, pôsobí napríklad ako silný protizápalový prostriedok. V súlade s európskymi právnymi predpismi musí Duclos zaistiť, aby jeho produkty CBD neboli uvedené na trh ako lieky. Zároveň jeho priemyselné konope CBD 420 má nízky obsah THC (0,2 %), preto sa môže predávať vo viac ako tisícke obchodov s tabakom vo Švajčiarsku a od októbra aj vo francúzskych obchodoch.



CBD olej

"Je tu právna medzera, ktorá nám umožňuje uviesť výrobok na trh," vysvetľuje Duclos pre britský Guardian. Vo Švajčiarsku je limit povoleného THC do 1 % koncentrácie a vo Francúzsku 0,2 %.Firma sa chce presadiť aj v Taliansku a Veľkej Británii. Niektoré európske krajiny uvoľnili svoje zákony v rámci dekriminalizácie, vrátane Holandska, Španielska a Portugalska. V Spojených štátoch osem štátov formálne legalizovalo rekreačné užívanie drogy. Mnoho ďalších krajín, vrátane Nemecka, teraz umožňuje, aby sa liek použil z medicínskych dôvodov.

"Všetko, čo teraz potrebujeme, je zákon a regulácia týkajúca sa používania týchto látok pre všetkých. Aby orgány uplatňovali zákon a aby boli všetky výrobky plne pod kontrolou. Na základe kontrolovanej regulácie môžeme dokonca očakávať, že čierny trh s týmito látkami sa bude zmenšovať a daňové príjmy pre štát, podobne ako v USA, rásť," dodáva Duclos.