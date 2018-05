Keď hrozí pád: Na medvedí trh sa pripravte už počas korekcie

Zdroj: CNBC

Dlhodobý býčí trend s nízkou volatilitou môže vytvoriť riziko uspokojenia. Akákoľvek následná korekcia trhu a / alebo nárast volatility často dokážu investorov vykoľajiť zo stavu ich uspokojenia a vzbudiť pocit strachu z toho, na čo dočasne zabudli. Že trhy môžu a aj budú klesať.

Hoci sú trhové prepady potrebné pre zdravé fungovanie trhu, investori ich v láske nemajú. Strata averzie k riziku sa u nich prejavuje rýchlym nástupom panického strachu. Pritom ale práve korekcie ponúkajú dokonalú príležitosť na vyhodnotenie rizika a na to, akú vlastne majú pozíciu v prípade nástupu medvedieho trhu. Porovnaním intenzity, trvania korekcií a času potrebného na zotavenie, môžete posúdiť, na čo by ste sa mali zamerať v oblasti riadenia rizík.

Investovanie otvára možnosť strát - ale nie všetky straty sú rovnaké. Pochopenie rozdielov medzi korekciou a medvedím trhom môže pomôcť investorom lepšie zvládnuť prepad alebo sa naň lepšie pripraviť. V posledných 20 rokoch zaznamenal index S&P 500 päť korekcií (okrem korekcií, ktoré sa vyskytli ako súčasť medvedích trhov) a dva medvedie trendy. Kým korekcie sú často definované ako strata v trhovej hodnote presahujúca 10 percent, ale menej ako 20 percent, historicky trvajú od niekoľkých týždňov až po niekoľko mesiacov, medvedí trend je definovaný ako strata v trhovej hodnote 20 alebo viac percent a historicky trvali niekoľko mesiacov až niekoľko rokov. Straty, ktoré sa vyskytli na medvedích trhoch sú intenzívnejšie a v priemere si vyžadujú aj dlhšie obdobie na zotavenie než korekcie.





Intenzita prepadu určuje, koľko tržnej hodnoty šlo do straty. Za posledných 20 rokov dosiahla najintenzívnejšia korekcia 19-percentný pokles a najmenej intenzívne korekcie spôsobili stratu trhovej hodnoty približne o 12 až 13 percent. Pre porovnanie, hoci je medvedí trh definovaný ako strata v hodnote viac ako 20 percent, oba za ostatných 20 rokov znamenali stratu viac ako -47 percent, čo je viac ako dvojnásobok strát spôsobených najhoršími korekciami.

Intenzita a účinok medvedieho trhu je oveľa bolestivejšia, najmä keď berieme do úvahy čas zotavenia, čiže koľko potrvá kým trh splatí svoje straty a vráti sa na úroveň pred pádom. Matematicky povedané, čím väčšia strata, tým väčší zisk je potrebný na zotavenie.

Prepad o 13 % pri korekcii v rokoch 2015-16 si vyžiadal približne dva mesiace na zotavenie, zatiaľ čo korekcia o 19 % v roku 1998 len asi tri mesiace. Ale po prepade o 11 percent v roku 2000 trvalo takmer päť mesiacov, kým sa trh zotavil.

Napriek rozdielu medzi stratou a časom potrebným na zotavenie, za posledných 20 rokov to netrvalo dlhšie ako pol roka. Oživenie po dvoch medvedích trhoch v 21 storočí si ale vyžadovalo roky.





Tzv. drawdown, teda maximálna hĺbka prepadu ceny, zahŕňa celkový čas, kedy trh klesol z maxima na dno a čas potrebný na spätné získanie strát na úroveň pred prepadom. Medvedí trh po prasknutí dot-com bubliny v rokoch 2000-2002 mal mierne nižší drawndown, než medvedí trh v priebehu finančnej krízy v rokoch 2008 – 2009, kedy ale medvedí trend trval oveľa dlhšie. Ani pre investorov to nebolo obdobie plné zábavy.

Všeobecne sa dá povedať, že korekcie trvajú celkovo kratšie. Od prepadu po zotavenie prejde menej ako jeden rok. Medvedie trhy trvajú viac ako štyri roky. Ak korekcia v priemere trvá menej ako jeden rok, skutočne stojí za to sa ňou vôbec zaoberať? Určite áno, korekcie sú totiž budíčkom pre investorov, aby zvážili riziko. Ak však investori a ich portfóliá nedokážu zniesť 10-percentnú korekciu, sú pripravení na možnosť skutočného medvedieho trhu?

V odvetví, ktoré sa príliš často zameriava na krátkodobé výnosy, korekcie môžu spôsobiť krátkodobé reakcie, ktoré negatívne ovplyvňujú dlhodobé plány. Korekcie prichádzajú a odchádzajú, pričom straty na trhu a spätné získavanie pozície si vyžiada niekoľko týždňov alebo mesiacov. Ako také, sú vo všeobecnosti korekcie určitou križovatkou na investičnej ceste, ktorá ale neodkláňa investorov od ich finančných cieľov.

Medvedí trh spôsobuje väčšie straty, pri ktorých môže trvať aj niekoľko rokov, kým sa z nich trhy zotavia. Medvedie trhy môžu zmeniť plány, aj život. A to finančne i emocionálne. Pretože nie je možné investovať do rizikových aktív a zároveň chrániť ich pred korekciami a medvedím trhom, úsilie v oblasti riadenia rizík by sa malo zamerať viac na medvedie trhy ako na korekcie.

Autorom je Micah Wakefield, analytik Swan Global Investments