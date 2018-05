Premiér P. Pellegrini sa stretol s predstaviteľmi ...

dnes 16:01 -

Vyjadrenie: Premiér Peter Pellegrini sa stretol s predstaviteľmi Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv

Bratislava 15. mája (TASR) - Predseda vlády SR Peter Pellegrini v utorok na Úrade vlády SR prijal predstaviteľov Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv, ktorí zastupujú najrôznejšie segmenty slovenského poľnohospodárstva a produkcie potravín. Vláda podľa slov premiéra prijala zásadné opatrenia, ktoré zabránia tomu, aby sa už neopakovali individuálne krivdy u jednotlivých farmárov. „Ak bolo niekomu ukrivdené, tak ten, kto mu ukrivdil musí byť potrestaný a musia byť vyvodené dôsledky. To je právny štát, ktorý musí takto fungovať,“ zdôraznil premiér Peter Pellegrini. Zástupcovia poľnohospodárov a potravinárov nastolili na stretnutí otázky - aký postoj má Slovensko zaujať k spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020, ako nastaviť parametre štátnej pomoci či ako sa vysporiadať s následkami sucha. Spolu s ministerkou pôdohospodárstva premiér uistil poľnohospodárov, že štát chce ich problémy riešiť, otvárať ich aj na európskej úrovni a posilňovať potravinovú sebestačnosť Slovenska: „Budeme bojovať za to, aby sa približovanie platieb slovenských farmárov k západoeurópskym zrýchľovalo. Máme plán, kde by priame podpory mohli dosiahnuť už 90% starých členských krajín. Dnes sme na úrovni 78%, ale chceli by sme, aby to bolo rýchlejšie,“ zdôraznil premiér. Na rokovaní sa predstavitelia vlády a poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv zhodli na tom, aby viac peňazí dostali tí poľnohospodári, ktorí chovajú zvieratá, produkujú špeciálnu rastlinnú výrobu, ovocie, zeleninu a nielen tí, ktorí pôdu používajú na poberanie dotácií. Diskutovali aj o problematike klimatických zmien a systéme pomoci poľnohospodárom, aby boli lepšie pripravení na sucho, ktoré ich každoročne postihuje. Poľnohospodári a predstavitelia vlády sa taktiež zhodli na vypracovaní strategického dokumentu akým spôsobom sa má vyvíjať slovenské poľnohospodárstvo do roku 2030. Premiér Peter Pellegrini dúfa, že sa týmto dokumentom budú riadiť aj ďalšie vlády.

Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa na tohto týždňovom samite Európskej únie a západného Balkánu v bulharskej Sofii bilaterálne stretne s francúzskym prezidentom Emanuelom Macronom. Podľa premiéra má francúzsky prezident jasný názor na to, ako má vyzerať poľnohospodárska politika EÚ po roku 2020, a preto sa bude snažiť hľadať u neho spojenca. „Myslím, že by sme v niektorých oblastiach mohli nájsť zhodu a spolu s francúzskym prezidentom bojovali aj za pozície slovenských farmárov,“ dodal predseda vlády.TASR informoval tlačový odbor Úradu vlády SR.