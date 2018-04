BCPB - Oznam

dnes 16:46 -

BRATISLAVA 26. apríla (SITA) -



Mimoriadna revízia bázy skupiny dlhopisových indexov SDXGroup

Na základe hodnotenia kritéria likvidity a frekvencie obchodovateľnosti jednotlivých titulov zaradených v báze SDXGroup pre verejný sektor, budú s platnosťou od 1.6.2018 vyradené z bázy verejného sektora SDXGroup nasledovné emisie: Štátny dlhopis 204 (SK4120004318), Štátny dlhopis 206 (SK4120004987), Štátny dlhopis 214 (SK4120007204), Štátny dlhopis 216 (SK4120007543), Štátny dlhopis 223 (SK4120008871), Štátny dlhopis 225 (SK4120009044). Vzhľadom na neexistenciu substitúcie vyššie uvedených dlhopisov pre verejný sektor a nedostatok likvidných titulov pre zaradenie do súkromného sektora bude pozastavený výpočet indexu SDXGroup s účinnosťou od 1.6.2018.



Upozornenie pre emitentov:

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) upozorňuje emitentov cenných papierov umiestnených na trhoch BCPB na blížiaci sa termín (30.4.2018) pre splnenie zákonnej informačnej povinnosti emitentov za rok 2017. V zmysle Burzových pravidiel je emitent, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu burzy cenných papierov, povinný najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia uverejniť ročnú finančnú správu a spolu s dokladom o uverejnení ju predložiť Burze cenných papierov v Bratislave, a.s., Vysoká 17, P.O. Box 151, 814 99 Bratislava 1 a Národnej banke Slovenska.