BCPB - Oznam

dnes 17:01 -

BRATISLAVA 19. apríla (SITA) -

Zmena počtu cenných papierov v emisii:

S účinnosťou od 20.4.2018 sa zvyšuje počet cenných papierov v emisii štátnych dlhopisov č. 233, ISIN: SK4120013400, o časť 233/B s počtom cenných papierov 88 800 000. Po zvýšení bude aktuálny počet cenných papierov v emisii 1 172 500 000 dlhopisov.

Výsledky valných zhromaždení:

Emitent kótovaných cenných papierov Tatry mountain resorts, a.s. oznámil BCPB výsledky riadneho valného zhromaždenia (RVZ), ktoré sa konalo dňa 18.4.2018.

RVZ:

- schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.10.2017,

- prijalo návrh na rozdelenie zisku vo výške 9 222 486,88 EUR, dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 1.11.2016 a končiacom 31.10.2017, nasledovne:

- doplnenie rezervného fondu 922 248,69 EUR

- nerozdelený zisk minulých období 8 300 238,19 EUR

- schválilo za audítora spoločnosti: KPMG Slovensko spol. s r.o.,

- schválilo zmenu stanov,

- opätovne zvolilo Pavla Mikušiaka za člena dozornej rady,

- odvolalo členov výboru pre audit.

Zmena počtu cenných papierov v emisii:

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120013772 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR I, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 699.

Upozornenie pre emitentov:

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) upozorňuje emitentov cenných papierov umiestnených na trhoch BCPB na blížiaci sa termín (30.4.2018) pre splnenie zákonnej informačnej povinnosti emitentov za rok 2017. V zmysle Burzových pravidiel je emitent, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu burzy cenných papierov, povinný najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia uverejniť ročnú finančnú správu a spolu s dokladom o uverejnení ju predložiť Burze cenných papierov v Bratislave, a.s., Vysoká 17, P.O. Box 151, 814 99 Bratislava 1 a Národnej banke Slovenska.