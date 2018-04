Keď guruovia radia, je lepšie nepočúvať

Zdroj: bloomberg

Podobní poradcovia podľa Ritholtza zvyčajne tvrdia, že bohatí sa od chudobných líšia najmä spôsobom myslenia. "Podobné zavádzajúce nezmysly sú vo všetkých marketingových materiáloch zacielených na zúfalých ľudí," píše investor, podľa ktorého sú takéto rady v duchu "jednoducho na to myslite a ono sa to splní".

Ritholtz poukazuje na to, čo podobní radcovia nikdy nepovedia: milionári neplytvajú čas na nejaké mentálne vlnové pásma, ale zameriavajú sa na to, aby boli múdrejší a skúsenejší a boli tak schopní reagovať na zmeny na trhu a potreby ľudí kreatívnym a inteligentným spôsobom. Jamie Dimon sa nevenuje vizualizáciám svojho bohatstva, Ray Dalio nemá nástenku a na nej zoznam svojich snov, Warren Buffett nerecituje mantry na zbohatnutie, píše investor.



"Aby som bol férový, musím povedať, že určité rady o spôsobe premýšľania sú prospešné. Je dobré zameriavať sa na svoje ciele, žiť tak, ako mi moja finančná situácia dovolí, a ak niečo ušetrím navyše, tak to investovať, napríklad do akcií. Nikdy by sme tiež nemali prestať so vzdelávaním a pozitívne pôsobí aj realistické sebahodnotenie. Lenže takéto rady sú u tých, o ktorých hovorím, skôr výnimkou."







Ak budeme neustále myslieť na to, že sa staneme milionárom a začneme tomu skutočne veriť, neznamená to, že sa nám to podarí. Ak sa o to ale budeme naozaj snažiť svojou prácou a aktivitou, máme skutočnú šancu. Bohatstvo prichádza vo chvíli, keď sa nám podarí vytvoriť skutočne dobrý produkt či službu, po ktorých je dopyt.



V tejto súvislosti sa niekedy hovorí o hypotetickom rozhovore medzi F. Scottom Fitzgeraldom a Ernestom Hemingwayom, kde ten prvý hovorí:

-"Boháči sú úplne iní ako vy a ja."

A Hemingway odpovedá:

-"Áno, majú veľa peňazí."

Ani jeden z nich nehovorí o nejakom milionárskom spôsobe premýšľania. Na to boli príliš bystrí, uzatvára Ritholtz.