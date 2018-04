GDPR: Zmeňte postrach na výhodu oproti konkurencii

dnes 9:00 -

Nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR), to nie je len kopa administratívy a vysoké pokuty. S blížiacim sa 28. májom, kedy má vstúpiť do platnosti, sa však hovorí najmä o tom. Kto však túto smernicu vníma iba ako povinnosť, prichádza o príležitosť, ktorou je rozumné využitie jedného z najcennejších zdrojov, ktoré firma má – dát.

Doteraz sa iba málokto zaujímal o to, aké informácie človek firmám o sebe zanechá a hlavne komu ďalšiemu ich dal ešte k dispozícii. Obrovské úniky informácií, manipulácie či škandály okolo technologických gigantov (a následné reakcie verejnosti) však nasvedčujú, že po rokoch na okraji záujmu sa ochrana osobných údajov a súkromia stáva „kuchynskou” témou. Ak to doteraz bola iba formalita, teraz sa môže stať pre firmy konkurenčnou výhodou minimálne v nasledujúcich troch oblastiach:

Poriadok v dátach

Osobné údaje a ďalšie citlivé dáta do firiem prúdia z každej strany. Majú zamestnancov, obchodných partnerov, existujúcich zákazníkov, o tých potenciálnych nehovoriac. Je veľmi pravdepodobné, že firmy majú viac informácií, než vedia efektívne využiť. GDPR je príležitosťou poupratovať si dátové toky a procesy, identifikovať, čo je naozaj dôležité a čo iba zbytočne zaberá miesto. Spracovávanie zbytočných dát je plytvaním času a ich uschovávanie tiež niečo stojí. Prečo sa teda starať o ochranu informácií, ktoré vôbec nevyužijete, a riskovať ešte aj zbytočný priestupok tam, kde netreba?





Komunikačná výhoda

Ten, kto sa rýchlejšie a šikovnejšie chopí šance komunikovať svoju pripravenosť na GDPR, dá jasne najavo, že ku klientom pristupuje zodpovedne a dbá nielen o tržby. Včasný súlad so smernicou sa môže stať tým, čo vás odlíši. Ukážete tak, že nie ste iba tí, ktorí si tým s „odretými ušami“ prejdú, lebo musia, ale že ste schopní zvládnuť veľké výzvy a ďalej prosperovať.





Upevnenie dôvery

Biznis je v obrovskej miere o dôvere. Podľa prieskumu z roku 2016 až tri štvrtiny opýtaných spotrebiteľov uviedli, že by boli ochotní prejsť ku konkurencii, ak by zistili, že s ich dátami sa zaobchádza nedbalo, prípadne ak by vyšlo najavo ich zneužitie. Viac než polovica by zvážila aj ďalšie právne kroky. Rovnaká časť uviedla, že bezpečnosť dát je jedným z kľúčových rozhodovacích faktorov pri nákupe tovarov a služieb.





Z toho jasne vyplýva, že ochranu údajov berú ľudia vážne, chcú byť informovaní o tom, ako sa s nimi zaobchádza, a že aj jeden prešľap môže firmu stáť veľa. Na druhej strane, získanie dôvery, komunikácia, ale aj dátový audit sa rozhodne dajú premeniť na konkurenčnú výhodu, ktorá stojí za investíciu.

